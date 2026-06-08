박수현 충남지사 당선인, 도정 인수 ‘통(通)하는 충남 준비위원회’ 출범

박수현 충남도지사 당선인이 도정 인수와 민선 9기 출범 준비를 위한 '통(通)하는 충남 준비위원회'를 출범시키고 도민과의 소통과 도정 연속성을 핵심 가치로 내세웠다.
박 당선인은 8일 기자회견을 열고 "선거 기간 내내 약속했던 '새로운 시선, 담대한 설계'를 이제 실제 도정 설계로 실천해 나가겠다"며 준비위원회 출범과 주요 인선을 발표했다.
박 당선인은 기존 '인수위원회'라는 명칭 대신 '통(通)하는 충남 준비위원회'라는 이름을 사용했다. 그는 "'통'에는 도민과 통하는 충남, 미래로 통하는 충남이라는 두 가지 의미를 담았다"며 "도지사가 일방적으로 끌고 가는 도정이 아니라 도민과 함께 밀고 가는 도정을 만들겠다"고 밝혔다.
준비위원회 위원장에는 이재관 국회의원을 선임했다. 이 위원장은 행정안전부 지방자치분권실장, 대전광역시 행정부시장 등을 지낸 행정 전문가로 중앙정부와 지방정부를 연결하는 가교 역할을 맡게 된다.
부위원장에는 최재권 전 소청심사위원회 위원장과 강인영 변호사가 임명됐다. 최 부위원장은 공직 인사·행정 분야 전문성을, 강 부위원장은 법률 검토와 도정 운영의 법적 안정성 확보 역할을 담당할 예정이다.
비서실장에는 김민수 충남도의회 의원, 대변인에는 김선태 충남도의회 의원이 각각 선임됐다. 박 당선인은 "준비위원회와 도민, 도의회와 도정, 지역 현장을 긴밀히 연결하는 역할을 맡게 될 것"이라고 설명했다.
준비위원회는 기획조정, AI수도충남, 건설도시, 경제산업, 농림해양, 문화예술체육, 보건복지환경, 정의로운노동 등 8개 분과 체제로 운영된다. 인수위원 20명과 자문위원 50여 명 규모로 구성되며 오는 10일까지 조직 구성을 마치고 본격 활동에 돌입한다.
특히 박 당선인은 준비위원회 운영 과정의 투명성을 강조했다. 그는 "그동안 인수위원회 업무보고는 대부분 비공개로 진행됐지만 이번 준비위원회는 개인정보와 기밀사항 등을 제외하고 실국 업무보고 전 과정을 실시간으로 공개하겠다"고 밝혔다.
또 취임 전 충남 8개 권역을 순회하며 타운홀 미팅을 열겠다는 계획도 내놨다. 박 당선인은 "일방적으로 설명하는 자리가 아니라 도민이 묻고 제가 직접 답하는 '즉문즉답' 형식으로 운영하겠다"며 "지역공약과 현안, 이재명 정부 국정과제 추진 상황 등을 도민과 함께 점검하겠다"고 말했다.
박 당선인은 "도정은 단절이 아니라 연결이고 책임"이라며 "중앙정부와 충남도정, 도의회와 시·군, 도민의 삶과 정책이 끊기지 않고 이어지도록 하겠다"고 강조했다. 이어 "소통으로 시작하고 투명하게 준비하며 책임 있게 실천하는 것이 민선 9기 충남도정의 첫 약속"이라고 밝혔다.