조의장, 신임 비서실장에 강태웅 임명…비서실 조직체계 개편

조정식 국회의장은 8일 강태웅 전 서울시 행정1부시장을 의장 비서실장으로 임명하는 등 비서진 구성을 마쳤다고 의장실이 밝혔다.
강 신임 비서실장은 서울시 기획조정실장·행정1부시장을 거쳐, 더불어민주당 서울 용산구 지역위원장·서울시당 상임부위원장을 역임했다.
6·3 지방선거에서는 서울 용산구청장 후보로 출마했으나 낙선했다.
조 의장은 의회 외교 지원을 위해 외교안보수석을 신설하고, 공보·메시지 기능을 공보소통수석으로 통합하는 등 비서실 개편도 단행했다.
이에 따라 의장 비서실은 기존 정무·정책·공보·메시지수석에서 정무·정책·외교안보·공보소통수석 체제로 재편됐다.
신임 정무수석에는 이정희 전 청와대 선임행정관이, 정책수석에는 윤상은 전 민주당 원내대표실 전략부실장이 각각 선임됐다.
이 정무수석과 윤 정책수석은 조정식 의원실 출신이다.
외교안보수석은 이재명 정부 국정기획위원회에 외교안보 분과 전문위원으로 참여한 이왕휘 전 아주대 정치외교학과 교수가 맡는다.
공보소통수석에는 민주당 부대변인 등을 지낸 장현주 변호사가 임명됐다.
<연합>