젠슨 황 “AI 시대 주역은 여러분” [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울대학교 해동첨단공학관에서 열린 '빌드어클로(Build-a-Claw)' 행사장을 찾아 강연 도중, 학생들이 "K-젠슨"이라고 환호하자 즐거워하고 있다. 이재문 기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 ‘빌드어클로(Build-a-Claw)’ 행사장을 찾아 학생들을 대상으로 강연을 진행했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 관악구 서울대학교 공과대학을 방문하고 있다. 이재문 기자

이날 행사에는 서울대 학생과 연구진 등이 참석한 가운데 AI 기술의 발전 방향과 미래 산업 변화에 대한 이야기가 이어졌다. 황 CEO는 인공지능(AI)이 산업 전반의 혁신을 이끄는 핵심 기술로 자리 잡고 있다며 앞으로는 AI를 이해하고 활용하는 능력이 중요한 경쟁력이 될 것이라고 강조했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 관악구 서울대학교에서 학생들과 소통하고 있다. 이재문 기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 8일 서울 관악구 서울대학교에서 진행된 '빌드어클로(Build-a-Claw)' 행사장을 찾아 학생들을 상대로 강연을 하고 있다. 이재문 기자

또한 학생들과의 질의응답 시간에서는 생성형 AI와 반도체 산업 전망, 미래 인재가 갖춰야 할 역량 등에 대한 다양한 질문이 오갔다. 황 CEO는 빠르게 변화하는 기술 환경 속에서 끊임없는 학습과 도전 정신이 중요하다고 조언하며 학생들을 격려했다.

이번 ‘빌드어클로’ 행사는 참가자들이 엔비디아의 AI 플랫폼을 활용해 AI 에이전트를 직접 구축하고 실습하는 체험형 프로그램으로 마련됐다. 학생들은 최신 AI 기술을 직접 경험하며 개발 과정을 익히는 시간을 가졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 관악구 서울대학교에서 서울대 점퍼를 입고 유홍림 서울대학교 총장과 손을 들어보이고 있다. 이재문 기자

업계에서는 젠슨 황 CEO의 서울대 방문이 한국 AI 산업과 연구 생태계에 대한 엔비디아의 높은 관심을 보여주는 행보로 평가하고 있다. 특히 AI 인재 육성과 산학 협력의 중요성이 커지는 가운데 글로벌 기술 기업과 국내 대학 간 교류가 더욱 활발해질 것으로 기대된다.