식품진흥원, 스페인 농식품 클러스터와 맞손

‘푸드+아이’와 업무협력 MOU

인력 교류·EU규제 공동 대응

한국식품산업클러스터진흥원이 스페인 농식품 클러스터와 손잡고 국내 식품기업의 유럽 시장 진출 지원과 글로벌 경쟁력 강화에 나섰다.



식품진흥원은 스페인 로그로뇨 소재 라리오하주 기술혁신센터에서 스페인 농식품 클러스터인 푸드+아이(Food+i)와 한국·스페인 양국 농식품 산업의 혁신 성장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다. 협약은 양 기관이 지난 5년간 ‘글로벌 푸드 얼라이언스(Global Food Alliance)’ 프로젝트를 통해 구축한 협력 관계를 바탕으로 마련됐으며, 기술 고도화를 위한 협력 기반 구축에 초점을 맞췄다.



협약에 따라 양 기관은 지식·인적 자원 교류와 국제 공동 프로젝트 추진을 위한 컨소시엄 구성, 유럽연합(EU)의 신규 수출 규제인 포장·포장폐기물 규정(PPWR)과 디지털 제품 여권(DPP) 관련 정보 공유 등을 추진할 계획이다.