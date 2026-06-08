軍 장병 ‘장병내일준비적금’·‘청년미래적금’ 활용시 최대 4000만원 마련 가능

당국, 장병 목돈 마련 지원 확대

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

금융위원회와 국방부가 8일 기초군사훈련을 받는 장병들도 훈련소 내에서 ‘청년미래적금’에 가입할 수 있도록 지원 체계를 개편했다고 밝혔다.

정부가 원금을 100% 지원하는 ‘장병내일준비적금’에 ‘청년미래적금’을 더하면 병사 기준 최대 4000만원의 전역 자금을 마련할 수 있다. 입영 예정자들은 철저한 사전 준비가 요구된다.

◆ 훈련소 내 비대면 가입 장벽 해소… 사전 앱 설치 필수

‘청년미래적금’은 청년층의 자산 형성을 돕는 대표적인 정책 금융 상품이다.

그동안 가입 신청부터 심사, 계좌 개설까지 전 과정이 모바일 앱을 통한 비대면으로 진행되어 스마트폰 사용이 엄격히 제한되는 훈련병들은 가입 시기를 놓쳐왔다.

이에 금융위와 국방부는 별도의 지원 방안을 마련해 훈련소 안에서도 신청이 가능하도록 제도를 손질했다.

현장에서의 원활한 가입 처리를 위해서는 입영 전 사전 준비가 사실상 필수다.

입영 전 희망하는 취급 금융기관의 모바일 앱을 미리 설치하고, 회원가입과 본인인증, 입출금계좌 개설을 사전에 완료해 두어야 현장 가입 과정에서의 오류나 처리 지연을 막을 수 있다.

◆ 장병 급여 비과세 소득 인정… ‘일반형’ 가입 공략해야

군 장병 급여의 일부는 비과세 소득으로 인정되므로, 해당 소득요건을 충족하는 현역 장병은 ‘청년미래적금’의 ‘일반형’에 가입할 수 있다.

중소기업 재직자나 소상공인에게 제공되는 ‘우대형’ 혜택은 현역 장병에게 적용되지 않는다는 점을 유의해야 한다.

장병 급여의 비과세 소득 인정 여부는 아직 널리 알려지지 않은 혜택이므로 입영 전 본인의 가입 자격을 미리 확인하는 것이 권장된다.

국방부에 따르면 올해 기준 인상된 병장 월급과 정부 지원금을 합산하면 월 수령액은 200만원 안팎이다.

훈련소 입소 시점부터 월 급여의 50% 이상을 두 정책 적금에 분산 납입하는 자동이체 시스템을 설정해 두는 것이 가장 효율적인 재무 설계다.

또한 비과세 소득 증빙을 위해 국세청 홈택스나 병무청 앱에서 발급 가능한 ‘군 복무 확인서’ 및 ‘소득 증명 자료’를 입대 전 클라우드나 가족에게 공유해 두면 심사 지연을 방지할 수 있다.

◆ ‘장병내일준비적금’ 병행 시 원금 100% 매칭 지원

현역병, 상근예비역, 대체복무역, 사회복무요원은 월 최대 55만원까지 납입 가능한 ‘장병내일준비적금’을 동시에 운용할 수 있다.

이 상품은 본인이 납입한 원금과 동일한 금액(100%)을 정부가 추가로 매칭해 지원하는 파격적인 혜택을 제공한다.

장교와 부사관 등 장기복무 선발자는 ‘장기간부도약적금’을 통해 이와 유사한 병행 혜택을 누릴 수 있다.

금융위원회가 제시한 최대 4000만원 수치는 두 가지 적금을 전 복무 기간 동안 최대 한도로 꽉 채워 납입했을 때를 가정한 시뮬레이션 결과다.

실제 최종 수령액은 가입 시점의 기준 금리와 본인의 복무 기간, 월별 납입 액수에 따라 변동될 수 있다.

이날 구글 디스커버 및 주요 검색 트렌드를 분석해본 결과, 단순히 한도액을 채우는 것을 넘어 주거래 은행의 ‘우대 금리’를 확보하는 전략이 강조되고 있다.

시중 은행들은 급여 이체 실적, 주택청약종합저축 보유 여부, 체크카드 결제 실적 등에 따라 0.5~1.0%포인트의 추가 우대금리를 제공한다.

입영 전 주거래 은행의 우대 조건을 미리 세팅해 두는 ‘금리 노마드’ 전략이 4000만원 목표 달성의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

◆ 출생연도 끝자리 5부제 신청 도입

이번 ‘청년미래적금’ 가입 신청은 초기 접속자 폭주를 막기 위해 출생연도 끝자리에 따른 5부제로 운영된다.

22일에는 끝자리 1과 6, 23일에는 2와 7, 24일에는 3과 8, 25일에는 4와 9, 26일에는 5와 0년생이 각각 신청할 수 있다.

이후 29일부터 7월 3일까지는 출생연도와 관계없이 누구나 신청 시스템에 접속해 가입할 수 있다.