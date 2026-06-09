[이코노 브리핑] 신한운용, 업계 최초 ‘수탁자책임委’ 신설 외

신한운용, 업계 최초 ‘수탁자책임委’ 신설

신한자산운용은 수탁자 책임활동의 독립성과 투명성을 강화하기 위해 업계 최초로 사외이사가 위원장을 맡는 ‘수탁자책임위원회’를 신설했다고 8일 밝혔다. 수탁자책임위원회는 의결권 행사, 주주활동 등 투자자와 수익자의 장기 이익에 영향을 미치는 주요 수탁자 책임활동을 심의·의결하는 기구다. 위원장은 법무법인 리우 파트너 변호사인 신선경 사외이사가 맡는다.

국민銀, 비대면 주담대 변동금리 0.2%P↑

KB국민은행이 8일 비대면 주택담보대출 상품의 우대금리를 축소함으로써 변동형 금리를 사실상 0.20%포인트 인상했다. 이에 따라 ‘KB스타아파트담보대출Ⅰ’ 금리는 기존 연 3.62∼4.12%에서 3.82∼4.32%로 올랐다. ‘KB스타아파트담보대출Ⅱ’ 금리도 연 3.52∼4.92%에서 3.72∼5.12%로 상승했다. 이번 금리 조정은 주택 구입 자금 용도로 한정된다.

미래에셋, 동남아 ‘외국인 통합계좌’ 계약

미래에셋증권이 싱가포르 기반 대형 증권사인 UOB Kay Hian과 외국인 통합계좌 서비스 제공을 위한 계약을 체결하고 본격적인 서비스를 시작한다고 8일 밝혔다. 외국인 통합계좌는 해외 현지 투자자가 국내 증권사에 직접 계좌를 개설하지 않고 현지 증권사를 통해 한국 주식을 거래할 수 있도록 지원한다. 이번 서비스는 미래에셋증권 싱가포르법인이 현지 증권사와 협의를 주도해 추진됐다. 싱가포르를 비롯해 동남아시아 지역 투자자들의 국내 주식시장 접근성 확대에 기여할 것으로 회사는 기대한다.