엔비디아 손잡은 K기업들… 차세대 AI 사업 ‘파트너’ 격상

젠슨 황, 재계 총수들과 잇단 회동



최태원 만나 ‘장기 협업 계획’ 발표

SK 그룹 차원 AI 팩토리 구축 협력



LG·현대차·네이버·서울대 잇단 방문

피지컬 AI·AI 인프라 전방위 공조



삼성과는 파운드리 협업 등 논의

HBM5 등 장기협력 방향도 다뤄

엔비디아가 구상 중인 차세대 인공지능(AI) 생태계에 한국 기업들이 대거 참여한다. 삼성전자는 최신 고대역폭메모리(HBM) 납품을 넘어 엔비디아와 중장기적 반도체 공동 개발을 추진할 계획이다. SK그룹은 그룹 차원에서 전방위적인 AI 인프라 구축에 나서기로 했다. 현대자동차그룹과 LG, 네이버도 주요 사업에서 협업에 나선다. 이번 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한을 계기로 국내 기업들과 엔비디아의 관계가 고객사와 협력사 수준을 넘어 차세대 AI 사업을 함께할 ‘파트너’로 격상됐다는 분석이 나온다.

8일 재계에 따르면 황 CEO는 한국 방문 나흘째인 이날 국내 기업 관계자들과 연달아 만나며 AI 인프라 협력을 본격화했다. 황 CEO의 첫 일정은 SK그룹 방문이었다. 오전 서울 종로구 SK서린빌딩을 방문한 그는 최태원 SK그룹 회장과 함께 간담회를 열고 ‘장기 협업 계획’을 발표했다. 이번 협력의 핵심은 엔비디아 AI 인프라 플랫폼 ‘DSX’를 기반으로 한 AI 팩토리 구축이다. 기존 AI 데이터센터가 범용 연산(컴퓨팅)과 데이터 저장 기능을 맡았다면 AI 팩토리는 이를 넘어 AI 서비스 핵심 자원인 ‘토큰’을 생산하는 인프라다. 최 회장은 “그동안은 주로 메모리 협력이었는데 지금부터는 협력 수준을 SK그룹 차원으로 더 높일 것”이라고 전했다. 단순히 반도체를 공급하는 것을 넘어 그룹 전체 역량을 모아 엔비디아가 구상 중인 AI 생태계에 뛰어들겠다고 선언한 것이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 8일 국내 여러 기업을 직접 방문하며 국내 기업과의 협업 의사를 공고히 했다. 사진은 이날 서울 종로구 SK서린사옥에서 만난 황 CEO(오른쪽)와 최태원 SK그룹 회장이 악수를 하는 모습. SK하이닉스 제공

첫 일정을 마친 황 CEO는 LG 여의도 사옥으로 발걸음을 옮겼다. 황 CEO는 구광모 LG그룹 회장과 만나 피지컬 AI와 AI 인프라, 자율주행 분야에서 협력을 논의했다. LG그룹은 LG전자와 LG에너지솔루션을 포함한 그룹 주요 계열사들이 엔비디아와 협력할 계획이다. LG전자는 강점을 보이는 휴머노이드 로봇 제조에서, LG에너지솔루션은 AI 데이터센터 전력 솔루션에서 각각 엔비디아와 손을 잡는 식이다.

구 회장과 만남을 끝낸 뒤 서울대 AI 연구원과 로보틱스 연구소를 살펴본 황 CEO는 현대차 양재동 사옥에 모습을 드러냈다. 공식 면담 시작 전 그는 정의선 회장을 포함한 현대차그룹 경영진들과 함께 로보틱스 친화공간으로 꾸며진 사옥 곳곳을 돌아봤다. 로봇과 전기차를 구경한 뒤 황 CEO와 정 회장은 면담을 가졌다. 미래 모빌리티와 AI 협력 가능성을 논의한 것으로 전해진다.

정의선 현대차그룹 회장(가운데 왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차 본사에서 회동을 마친 뒤 사족보행 보안로봇(왼쪽), 이동형 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'와 기념사진을 찍고 있다. 연합

황 CEO는 다음 행선지로 네이버 분당 1784 사옥을 택했다. 이해진 네이버 이사회 의장을 만난 황 CEO는 “네이버와 프런티어 AI 모델과 AI 팩토리, 로보틱스 기술 3가지 영역에서 협력한다”고 발표했다. 3가지 사안 중 가장 중점이 된 분야는 GW(기가와트)급의 글로벌 AI 팩토리 협업이다. 양사는 2027년 55㎿(메가와트) 규모의 인프라 가동을 시작으로 AI 인프라 사업을 단계적으로 확대, 추후 GW급으로 규모를 늘릴 예정이다. 황 CEO는 “(AI 팩토리 구축 후에는) 네이버가 지금보다 10배 더 큰 회사가 될 것”이라고 자신했다.

젠슨황(왼쪽) 엔비디아 CEO가 8일 경기 성남 네이버1784 사옥을 방문해 이해진 네이버 의장과 웹툰에 자막을 넣은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

숨 가쁘게 이어온 황 CEO의 ‘국내 기업 일대일 회동’의 마지막 일정은 전영현 삼성전자 부회장과의 만남이었다. 두 사람은 이날 저녁 엔비디아가 신라호텔에서 개최한 비공개 간담회 ‘코리아 AI 에코시스템 리셉션’ 진행 전 자리를 가졌다. 회동에서 두 사람은 메모리 반도체 공급과 파운드리 협업, 반도체 공동개발 등 분야에서 폭넓은 이야기를 나눈 것으로 전해졌다. 전 부회장은 비공개 만남 후 취재진과 만난 자리에서 “(황 CEO와) 단기적으로는 HBM4라든지 파운드리 협력을 어떻게 할 것인지 이야기를 나눴다”며 “중장기적으로는 서로 협력해 공동개발을 추진하는 방안도 논의했다”고 밝혔다. 이어 “올해부터 (엔비디아에) HBM4와 소캠(SOCAMM)을 충분히 공급해야 한다”며 “HBM4E와 HBM5 등 장기 협력 방향에 대해서도 많은 이야기를 나눴다”고 덧붙였다.

젠슨황, 전영현 삼성 부회장과 면담 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·왼쪽)와 전영현 삼성전자 부회장이 8일 서울 중구 신라호텔에서 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성전자 제공

황 CEO와 같은 ‘글로벌 큰손’이 직접 국내 기업들을 찾아가며 정성을 기울인 배경에는 엔비디아의 산업 확장 추진이 있다. AI 메모리 제조사인 엔비디아는 피지컬 AI와 자율주행, 데이터센터 등 AI 산업 플랫폼 전체로 사업 범위를 넓히고 있다. 이 과정에서 소프트웨어와 제조업 역량을 모두 갖춘 한국 기업을 파트너로 택했다. 반도체 제조부터 AI 데이터센터 구축, 로봇제조, 자율주행 부품 생산 등 엔비디아의 새로운 사업에 한국 기업 상당수가 함께할 전망이다.

재계 관계자는 “전 세계적으로 AI와 제조업 역량을 함께 갖춘 국가는 매우 드문 탓에 (황 CEO가) 한국을 파트너 국가로 택한 것 같다”며 “한국 기업의 가능성이 확인된 만큼 다른 글로벌 대형기술기업(빅테크)들도 국내 기업의 문을 두드릴 것”이라고 분위기를 전했다.