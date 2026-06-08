이란·이스라엘, 본토 맞공습… 종전 급한 트럼프 “그만하라”

중동 상황 악화일로



4월 美·이란 간 휴전 발효 후 처음

이, 레바논 남부 지속 공격해 자극

보복성 선제 공격에 이 맞불 타격

양측 공방에 예멘 반군 후티 참전

이, 트럼프 만류 무시… 통제 불능

이란 전쟁의 종전협상 국면에서 가장 큰 우려사항으로 꼽혔던 ‘이스라엘 변수’가 끝내 터지고 말았다. 이스라엘의 레바논 공습에 대한 보복으로 이란이 이스라엘에 미사일을 발사하고, 이스라엘이 이란을 공습하며 양국이 상호타격한 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 종전협상을 유지하기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 이스라엘이 미국의 통제를 사실상 벗어난 것으로 보여 상황은 악화일로로 치닫고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

8일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이란은 7일 이스라엘 북부를 겨냥해 미사일을 발사했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 “이스라엘의 라맛 다비드 공군기지를 겨냥해 탄도 미사일을 쐈다”고 밝혔다. 이스라엘군도 15분 간격으로 2차례에 걸쳐 이란에서 발사된 미사일을 방공망을 동원해 요격했다고 밝혔다. 8일에는 성명을 통해 이란이 약 30발의 탄도미사일을 발사했지만, 모두 요격되거나 공터에 추락했다고 전했다.

이스라엘은 이란의 탄도미사일 공격에 대한 보복 조치로 8일까지 두 차례에 걸쳐 이란 본토를 공습했다. 밤사이 수십 대의 공군 전투기가 투입돼 이란 중서부 일대의 방공망 9곳을 타격했으며, 이날 오전에는 이란 남서부에 위치한 석유화학단지 내 공장 3곳을 폭격했다. 이란 국영 TV는 수도 테헤란과 북서부 타브리즈, 중부 이스파한 3개 도시에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했다. 테헤란의 이맘 호메이니 국제공항 영공은 일시 폐쇄됐다. 이스라엘군은 이번 공습이 자국군의 단독 작전이라면서도 미군 중부사령부(CENTCOM)와 전면적인 공조가 이루어졌다고 설명했다.

이 방공망에 요격된 이란 미사일 8일(현지시간) 이스라엘 북부도시 하이파 인근에서 이스라엘 보안군이 요격된 이란의 탄도미사일 파편을 조사하고 있다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 전날 이스라엘군의 레바논 수도 베이루트 공습에 대한 보복으로 이스라엘에 미사일을 발사했으며, 이날 이스라엘은 이란에 보복했다. 하이파=AP연합뉴스

이스라엘의 이란 공격 후 IRGC 자국 석유화학단지 공습에 대한 보복으로 이스라엘 하이파의 석유화학 시설을 공격했다고 밝혔다.

이스라엘과 이란 간 공방에 예멘 친이란 반군 후티도 참전했다. 후티는 두 발의 탄도미사일을 발사했으며, 한 발은 요격됐고 나머지 한 발은 자국 영토에 도달하지 못했다고 이스라엘군은 설명했다. 후티는 “홍해에서 이스라엘의 해상 운항을 전면 금지하며, 적의 모든 움직임은 합법적인 군사 타격 목표물로 간주한다”고 선포했다.

이란과 이스라엘의 본토 공격은 지난 4월8일 미국·이란 휴전 발효 후 처음이다. 이스라엘은 트럼프 대통령의 중재로 레바논과 휴전을 한 뒤에도 친이란 무장정파 헤즈볼라 척결을 명분으로 레바논 남부를 지속 공격했다. 이는 미·이란 종전협상에 부정적 영향을 미치려는 것으로 풀이된다. 그러다 이스라엘군은 전날 레바논 수도 베이루트 남부 외곽에 위치한 ‘테러리스트’ 본부를 타격했다. 결국 이스라엘의 지속적인 자극이 임계점을 넘으면서 양측 충돌은 상호 본토 공격으로 번진 양상이다.

이런 상황이 가장 곤란한 것은 트럼프 대통령이다. 자국 강경파의 압력과 유가·국채금리 상승 등으로 어려움에 처한 트럼프 대통령은 최근 종전협상 타결에 대한 기대감을 숨기지 않고 있었다. 그는 이날 상황이 급변하자 좀 더 속내를 드러냈다. 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서 “내가 이란에 하고 싶은 말은, 미사일을 쐈으니 이제 그만하고 (협상) 테이블로 돌아와 합의하라는 것”이라고 밝힌 것이다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 “수요일(10일)” 중으로 합의에 이를 수 있는 방향으로 진전되고 있다면서 종전 기대감을 꺼뜨리지 않기 위해 애썼다. 이스라엘의 레바논 공격에 대해서도 “이스라엘과 조율이 없었다. 나는 불만이다”라고 불쾌감을 가감 없이 드러냈다. 트럼프 대통령은 8일에도 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “이스라엘과 이란은 즉각 ‘사격’을 멈춰야 한다”며 교전 중단을 촉구했다.

더 큰 문제는 트럼프 대통령의 입김이 이스라엘에 거의 영향을 미치지 못하는 것으로 보인다는 점이다. 7일 미 액시오스는 트럼프 대통령이 이란의 이스라엘 공습 이후 “이스라엘이 보복하지 않기를 바란다”고 말했다고 전했지만, 이스라엘은 보복 공격을 이어갔다.