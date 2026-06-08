한성숙 “민생 경제 비상 상황 타개에 총력 기울일 것”

총리 후보자 지명 첫 소감



“몸 안사리고 울타리 넘을 것”

아이돌 노래가사 인용 포부

잠실 아파트 52억원에 매각

신임 국무총리 후보자로 지명된 한성숙 중소벤처기업부 장관이 8일 “민생 경제 비상 상황 타개에 총력을 기울이고, AI(인공지능) 대전환에 박차를 가하겠다”는 포부를 밝혔다.



한 후보자는 이날 오전 국회 인사청문회 준비를 위해 서울 종로구 통의동 금융감독원 연수원으로 출근하면서 취재진과 만나 이같이 말했다.

차기 국무총리 후보자로 지명된 한성숙 중소벤처기업부 장관이 8일 인사청문준비단 사무실이 마련된 서울 종로구 금융감독원 연수원에 첫 출근을 하며 취재진에 소감을 밝히고 있다. 남정탁 기자

한 후보자는 “정부 출범 2년 차를 맞이하는 전환적인 시기에 국무총리 후보자로 지명받은 것에 대해서 굉장히 무거운 책임감을 느낀다”면서 “2년 차에는 지난 1년의 국정 성과를 이어받아서 국민들께서 체감할 수 있는 손에 잡히고 눈에 보이는 변화를 더욱 빠르게, 넓게 확산시켜야 한다고 생각한다”고 했다. 또 AI 대전환에 따른 과실이 “국민 모두의 기회와 성장으로 이어지는 구조의 전환도 이뤄가야 한다”고 강조했다.



국회 인사청문회에는 성실하고 겸허한 자세로 임하겠다고 약속했다. 한 후보자는 “국회에서 요구하는 자료에 성실히 응하겠다”며 지난해 중기부 장관 임명 당시 지적됐던 다주택 보유 문제에 대해서도 “청문회에서 성실히 답변드리도록 하겠다”고 했다. 한 후보자는 보유 주택 4채 중 3채에 대한 매각을 진행한 것으로 알려졌다. 이와 관련, 한 후보자는 20년간 보유해온 서울 송파구 잠실동 아시아선수촌아파트(전용 151㎡)를 지난달 매각한 것으로 파악됐다.



세계일보 취재 등에 따르면 한 후보자는 지난달 해당 아파트를 52억원에 처분했다. 한 후보자는 2006년 10월 이 아파트를 22억5000만원에 취득했다. 같은 날 계약된 같은 크기 아파트 매매가격이 56억원인 것을 고려하면, 시세보다 4억원 정도 낮은 금액에 거래됐다. 매매 계약은 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 사흘 앞둔 지난달 6일 체결됐다. 이에 한 후보자는 다주택자 중과세율이 아닌 일반세율과 장기보유특별공제를 적용받을 수 있게 됐다.

한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비단 첫 회의 참석. 공동취재사진

한 후보자는 지명 소감에서 소설가 김애란의 ‘안녕이라 그랬어’의 한 구절과 아이돌 코르티스의 노래 가사도 인용했다. 그는 “‘살면서 어떤 긴장은 이겨내야만 하고, 어떤 연기는 꼭 끝까지 무사히 마친 뒤 무대에서 내려와야 한다는 걸, 그건 세상의 인정이나 사랑과 상관없는, 가식이나 예의와도 무관한 말 그대로 실존의 영역임을 알았다’라는 (소설 속) 문장이 기억이 났다”고 했다. 이어 “동생이 요즘 코르티스 팬이어서 노래를 듣고 있는데, ‘도가니 사리기 레드 레드(Red red), 신호등 바뀌었어 그린 그린(Green green), 넘어가 울타리 그린 그린’이란 가사가 와 닿았다”며 “몸 사리지 않고, 신호등이 바뀌고 시대가 바뀐 것에 맞춰서 과감하게 울타리를 넘을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



한 후보자는 ‘비정치인 출신 총리’라는 지적에는 “모든 총리는 시대에 맞춰서 다른 역할을 해야 될 것”이라며 “제게 요구된 것이 무엇인지에 집중해서 제가 풀 수 있는 문제를 푸는 데 집중하겠다”고 답했다.