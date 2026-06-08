“정치 관심없이 시위 첫 참가”… “선관위 불신 한꺼번에 터져” [투표용지 부족 사태]

개표소 봉쇄시위 현장 목소리



2030 “공정한 선거 치러지지 않아”

출입구 지키며 “재선거” 구호 외쳐

집회 초반 강성 보수 주도 양상서

청년층 대거 참여하며 기류 변화



일부는 선수단 소지품 검사 소동

색깔론 부추기는 욕설 내뱉기도

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 서울 송파구 지역 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장에선 8일 기준으로 나흘째 봉쇄 시위가 이어졌다. 시위 초반만 해도 강성보수 단체가 시위를 주도하는 양상으로 보였지만 주말 동안 20·30대 청년들이 대거 참여하며 분위기가 바뀌기도 했다. 실제 기자들이 집회 현장에서 만난 20·30대 청년들은 한목소리로 ‘공정한 선거’가 치러지지 않았다고 했다. 다만 여기엔 ‘선거 조작론’과 ‘참정권 보장’을 주장하는 목소리가 뒤섞여 있었다.

게시물로 점거된 티켓박스 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 잠실 개표소 봉쇄 시위 나흘째인 8일 시민들이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 부근 게시판에 부착된 내용을 살펴보고 있다. 태극기를 그려넣은 부착물이 많은데 ‘재선거’나 ‘선거 무효’ 외에 ‘부정 선거’라는 내용도 보인다. 최상수 기자

◆“시위 참여 처음”이라는 2030



취업준비생 조모(27)씨는 이날 기자를 만나 “투표를 못 한 사람들이 있으면 기본권을 침해당한 것”이라며 “투표 결과를 떠나 공정하게 투표권을 가지고 투표하는 게 먼저이기에 공정하게 재선거를 했으면 좋겠다”고 했다.



다른 대학생 김모(22)씨는 “사건 이전엔 시위에 가본 적도 없고 정치에 관심도 없었다”며 “이것도 정치의 문제는 아니라고 생각한다”고 했다. 그는 “선관위가 사과한 일이 한두 번이 아니지 않나”라며 “선관위의 부실 관리나 책임 회피가 누적돼 사람들의 분노나 불신이 한꺼번에 터진 것”이라고 말했다.



정보기술(IT) 업계 종사자라고 밝힌 30대 여성 김모씨는 “누군가 선거를 못 하게 됐다는 거 자체로 열 받아 나온 거라 특정 정치인이나 정당을 지지하진 않는다”고 했다.

이날 현장에서 만난 6명은 모두 시위나 집회에 참여한 게 처음이고 정치에 관심이 크게 없었다고 했다.



‘부정선거 재선거’를 적은 메모지를 만들어 들고 있던 김씨는 ‘부정선거라고 생각하느냐’는 질문에 “이렇게 허술하면 그럴 것 같다. 투표지 하나도 준비 못 하는데”라며 헛웃음 쳤다. 회계사를 준비하고 있다는 김모(29)씨도 “누가 당선되든 공정한 절차를 거쳤으면 수용할 의향이 있는데 절차가 무너져 있으면 국민의 의견을 반영한 것인지 다른 개입이 있었는지 받아들이기 어렵다”고 했다.



◆강제 소지품 검사에 ‘색깔론’ 욕설도



집회 참가자들은 ‘정치중립 집회’, ‘평화 집회’를 표방했지만 곳곳에서 이런 구호와 배치되는 모습을 보이기도 했다.



이날 오전 여자 핸드볼 주니어 대표팀의 경기장 출입을 일부 시위대가 막고 소지품 검사를 했다.

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 개표소 봉쇄 시위를 벌이는 시민들로 인해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입이 통제된 가운데 8일 여자주니어핸드볼 국가대표 선수들이 경기장 내부에 보관 중인 훈련 장비를 가지고 경기장을 나서고 있다. 뉴시스

경찰 측 협조를 받아 선수단이 경기장에서 물품을 챙겨 나오자 시위대 중 일부는 박스와 가방 등을 들춰보며 소지품 검사도 했다. 선수들이 문제없이 현장을 떠나자 한 중년 여성이 다른 시위대에 “공만 가지고 나갔다는데 곳곳에 간첩들이 너무 많아 믿을 수가 없다”는 등 발언을 했다.



올림픽공원 핸드볼 경기장 주변에는 ‘색깔론’을 부추기는 문구도 확인됐다. ‘대진연 선동 조심’, ‘선동하지 말라’는 등 내용이 적혀 있었다.



봉쇄 시위로 사실상 무허가 점거가 이어지는 상황에서 시위대가 이를 보호해달라고 경찰에 요청하는 해프닝도 벌어졌다.



경기장 한 게이트에서는 창문에 붙여놓은 테이프를 한 시민이 제거하려 하자 이를 저지하는 과정에서 시위대가 ‘북한이 좋으면 북한으로 가라’는 비난과 욕설을 내뱉기도 했다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 '잠실 개표소 봉쇄 시위'가 계속되고 있는 8일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입구 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

경찰 내에서는 “시위대가 사실상 경찰력을 통제하고 있다”는 문제 제기가 나왔다.



직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 현장에 출동했다는 기동대원이 “시위대가 투입 인원의 복장을 점검했다. 마스크·선글라스·불봉(경광봉) 등을 착용하면 (근무 장소로) 들어가지 못하게 막았다”고 주장했다.



최근 시위에 투입된 기동대 소속 A 경정이 시위 참가자들에게 중국인이냐는 욕설을 듣는 영상이 SNS에 퍼져 논란이 되기도 했다. 경찰청은 “‘외국경찰’, ‘가짜경찰’ 등 확인되지 않은 억측과 경찰관 개인의 명예를 훼손하는 게시물이 확산되고 있다”며 “정당한 법집행을 어렵게 하는 근거 없는 허위사실 유포를 자제해달라”고 했다.