인공기·오성홍기 펄럭… 평양 시민들 “북·중 우호” 구호 외쳐 [시진핑 방북]

평양 공항·거리 분위기



김정은 위원장, 리설주 여사와 동행

習, 레드카펫 밟으며 인파에 손짓

의장대 사열… 21발의 예포 발사

김일성 광장에도 환영 문구 포착

금수산영빈관 숙소 이동 최고예우

‘혈맹 상징’ 조중우의탑 참배할 듯

시진핑 중국 국가주석이 8일 북한 평양에 도착해 7년 만의 방북 일정을 시작했다. 북한은 김정은 국무위원장 부부가 직접 공항에 나와 시 주석을 맞이한 데 이어 대규모 환영 행사까지 마련하는 등 최고 수준의 예우를 보였다.



중국중앙(CC)TV는 이날 낮 12시쯤 시 주석이 평양 순안공항에 도착했다고 보도했다. 시 주석의 평양 방문은 2019년 6월 이후 7년 만이며, 북·중 정상의 대면 회동은 지난해 9월 김 위원장이 중국 전승절 행사 참석차 베이징을 찾은 이후 9개월 만이다.

2019년 6월 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)의 방북 당시 평양 순안공항에서 김정은 북한 국무위원장과 시 주석이 인사하는 모습. 세계일보 자료사진

CCTV에 따르면 이번 방북에는 시 주석의 부인인 펑리위안 여사와 차이치 중국 공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원 겸 총사무국장, 왕이 정치국 위원 겸 외교부 장관이 동행했다.



중국 신화통신은 시 주석이 탑승한 중국국제항공(에어차이나) 전용기가 레드카펫이 깔린 순안공항에 도착하는 모습이 담긴 영상을 공개했다. 영상을 보면 공항에는 북한 인공기와 중국 오성홍기가 나란히 걸려 있고, 그 아래 ‘중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지를 열렬히 환영합니다’, ‘조중(북·중) 두 나라 인민들 사이의 불패의 친선단결 만세’ 등 환영 문구가 양국 언어로 적혀 있다.



시 주석은 전용기에서 내린 뒤 김 위원장과 악수했다. 북한 어린이들은 시 주석 부부에게 꽃다발을 전달했다. 펑 여사가 동행한 만큼 김 위원장의 부인 리설주 여사도 함께 공항에 나왔다. 2019년 시 주석의 북한 방문 당시에도 김 위원장과 리 여사가 공항에서 시 주석을 영접한 바 있다. 김 위원장의 부친인 김정일 전 국방위원장 역시 2005년 후진타오 당시 중국 국가주석의 방북 때 순안공항에 직접 나왔다. 이처럼 북한 최고지도자들은 중국 국가주석이 북한을 찾을 때마다 공항에서 직접 맞이하며 북·중 우호 관계를 대내외에 과시해왔다.

8일 북한 평양의 한 건물 외벽에 시진핑 중국 국가주석의 방문을 환영하는 중국 오성홍기와 북한 인공기가 나란히 걸려 있다. 시 주석의 평양 방문은 지난 2019년 6월 이후 약 7년 만이다. AP통신 제공

공항 환영식에 이어 김일성광장에서도 별도의 공식 행사가 열렸다. 신화통신에 따르면 김일성광장 중앙에는 시 주석과 김 위원장의 대형 초상화가 내걸렸고, 광장 양측에는 중국어와 한국어로 작성된 ‘조중우의 만고장청’(中朝友誼 萬古長靑), ‘깨뜨릴 수 없는 조중우의 단결 만세’ 등의 구호가 설치됐다. 북·중 우의가 영원하길 바란다는 뜻의 ‘조중우의 만고장청’은 시 주석이 국가부주석이던 2008년 북한을 방문해 방명록에 남긴 문구로 알려져 있다.



시 주석과 펑 여사가 차량을 타고 광장에 도착하자 기마 의장대가 도열해 영접했고 군악대가 환영곡을 연주했다. 이어 김 위원장 부부가 시 주석 부부와 인사를 나눴다.



시 주석은 김 위원장의 안내를 받으며 북한 인민군 의장대를 사열했다. 군악대가 북·중 국가를 연주하는 가운데 21발의 예포가 발사됐다. 신화통신은 의장대가 “시진핑 동지의 건강을 축원합니다”라고 외쳤다고 전했다.



행사가 진행되는 동안 광장에서는 평양 시민들이 깃발과 꽃, 풍선을 든 채 중·북 우호 구호를 외쳤다. 시 주석과 김 위원장은 붉은 카펫을 따라 걸으며 환영 인파에 손을 흔들었다.



환영식은 한글과 중국어로 된 환영 문구를 단 형형색색의 풍선을 날리며 마무리됐다. 시 주석과 펑 여사는 차량을 타고 금수산영빈관 숙소로 이동했고, 김 위원장과 리 여사는 영빈관까지 직접 배웅했다.



시 주석의 방북은 이날부터 9일까지 1박 2일 일정으로 진행된다. 양측 모두 시 주석의 구체적인 일정은 공개하지 않았으나, 체류 기간 김 위원장과 정상회담을 하고 북·중 관계와 경제협력 등의 현안을 논의할 것으로 전망된다.

시진핑 중국 국가주석이 북한을 방문한 8일 평양 시민들이 북한 인공기와 중국 오성홍기가 내걸린 거리를 지나고 있다. 시 주석의 방문에 맞춰 평양의 주요 도로, 건축물에는 양국 국기, 대형 현수막이 설치돼 환영 분위기를 고조시켰다. 평양=AP통신

시 주석은 2019년 당시 방북 첫날 평양 금수산태양궁전 광장에서 김 위원장이 마련한 환영행사에 참석한 뒤 금수산영빈관에서 정상회담을 진행했다.



이틀째 일정으로 북·중 우호의 상징인 조중우의탑을 참배한 바 있어, 이번에도 9일 이곳을 찾을 가능성이 거론된다. 1959년 세워진 조중우의탑은 1950년 10월 25일 중국인민지원군의 한국전 참전을 기념하는 장소로, 북·중 혈맹을 상징하는 공간으로 여겨진다.



평안남도 회창군의 중국인민지원군 열사능원 방문 가능성도 제기된다. 이곳에는 중국군 전사자 134명이 안장돼 있으며, 한국전쟁에 참전했다가 전사한 마오쩌둥 전 중국 국가주석의 장남 마오안잉의 유해도 묻힌 것으로 알려져 있다.



이날 중국 관영매체들은 시 주석의 방북 일정을 비중 있게 전했다. CCTV와 신화통신, 인민일보 등은 이날 시 주석의 베이징 출발부터 평양 도착 이후 일정까지 비교적 신속하게 보도했다.