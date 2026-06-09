“한·일 군수지원협정 필요하나 국민 정서상 어려워” [李 취임 1년 기자회견]

대일 관계 신중론



“주먹질 당한 우리 입장도 이해를

과거사 정리돼야 진정한 협력”

이재명 대통령은 8일 한·일 상호군수지원협정(ACSA)에 대해 “(다카이치 사나에 일본 총리에게) 국민 정서상 이것을 받아들이기가 현재는 어렵다고 얘기했다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 상호군수지원협정에 대한 생각을 묻는 일본 언론 기자의 질문에 이같이 답했다. 이 대통령은 “지금 대한민국 국민들은 (협정에 대해) ‘뭔 소리야’라고 생각한다”며 “내가 보기에 현실적 필요성이 있다. (하지만) 이런 얘기 하면 나 혼난다. 우리 입장도 이해해달라”고 말했다고 덧붙였다.



이 대통령은 한·일 관계에 대해 “서로에게 도움되는 길을 찾아야 한다. 나쁜 측면은 나쁜 측면대로 관리하고, 좋은 측면을 조금 더 키워야겠다”고 말했다. 이 대통령은 또 “과거사 문제나 영토 문제에 대해 갈등이 있지 않나. 그렇다고 다른 걸 다 포기할 필요가 없지 않나”며 “관리해 나갈 수 있는 건 관리해 나가야 한다”고 밝혔다.



이 대통령은 “한·미·일, 한·일 군사협력에 관한 문제는 좀 독특하다”며 “동북아시아의 안보 문제는 복합적인 다자안보 체계로 길게 보며 가야 한다고 생각한다. (하지만) 지금은 조심해야 하는 측면들이 있다”고 신중한 모습을 보였다.



이 대통령은 또 “분명히 주먹질해서 내가 맞았는데, 일단 필요하긴 한니까 친하게는 지내지만 진짜로 완전 협력을 할 수 있겠나”라며 “본질적으로 깨끗이 정리된 상황이 아니기 때문에 그렇다. 저는 언젠가는 반드시 정리해야 된다고 본다. 그래야 진정한 한·일관계가 이뤄진다”고 강조했다.