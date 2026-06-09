李, 선박 나포에 “이스라엘, 국제규범 위반”… 나무호 피격엔 “이란 의도 아닌 건 확실” [李 취임 1년 기자회견]

중동정세 소신 발언

이재명 대통령은 8일 “가자지구에서 이스라엘군의 과도한 행동은 대한민국 국가수반으로서 말을 하지 않으려다가, 해도 해도 너무한다 (생각)해서 한번 지적했다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 이스라엘과 관계 및 중동정세에 관해 묻는 외신기자 질문에 “항행의 자유가 보장되는 공해상에서 사실상 우리 국민을 납치한 행위는 주권의 침해기도 하고 국제규범 위반이기도 하고 인권 침해이기도 하다”며 이같이 답했다.

이 대통령은 지난 4월부터 엑스(X)와 국무회의 공개발언 등을 통해 이스라엘군을 비판하거나 국제형사재판소에서 체포영장을 발부받은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 우리나라도 실행을 검토해야 한다고 밝힌 바 있다. 네타냐후 총리 체포영장을 언급한 지난달 이스라엘군은 가자지구 쪽으로 항해하던 구호선을 나포해 한국인 활동가를 구금했다.

이 대통령은 “욱해서 한 것이 아니다”면서 우리나라 주권에 관련된 일이라면 넘길 수 없다는 뜻을 분명히 했다. 이 대통령은 “상당히 예민한 문제라서 말씀드리기 쉽지 않다”면서도 “국가 주권이 존중돼야 하고, 사람의 보편적이고 기본적인 인권도 보장돼야 하며 대체로 합의된 국제규범도 존중돼야 한다”고 세 가지 사안을 강조했다.

‘나무호’가 이란산 미사일에 피격된 사건을 두고는 “의도를 가지고 한 일은 아닌 것이 확실하다”면서도 “살짝 터진 정도에 불과하다”고 했다. 이 대통령은 “이란이 그런 일 없다고 부인하는데 원래 의도를 가지고 공격했으면 ‘내가 했다’고 선언할 것”이라며 “우리로서 이란산 미사일로 판단되기 때문에 엄중하게 항의하고 재발 방지 대책을 요구했다”고 말했다.