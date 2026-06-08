李 “조작기소 특검, 법대로… 잘못됐으면 취소”

이재명 대통령은 8일 취임 1주년을 맞아 진행한 기자회견에서 조작기소 의혹 특검법과 관련해 “법과 상식대로 하면 된다”며 “잘못됐으면 취소하고 잘못이 없다면 놔두면 된다”고 말했다. 이 대통령은 부동산 문제에 대해서는 “대한민국을 위협하는 여러 문제 중 제일 심각한 게 부동산 투기”라며 세제·금융·규제·공급 대책을 조만간 종합적으로 내놓겠다고 예고했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 조작기소 특검법에 관한 질문을 받고 “최소한 (조작기소 의혹에 대한) 진상규명은 해야 한다”며 “제가 지휘하는 검·경 합동수사본부를 대규모로 구성해 할 수도 있지만 일부러 안 하고 있다. 국민이나 야당 입장에서는 중립적인 특검이 하는 게 낫지 않겠나”라고 말했다. 검사의 보완수사권 인정 여부와 관련해서 이 대통령은 “정부의 입장을 어느 쪽으로든 고집하지 않으려 한다”며 “국회에 맡길 생각”이라고 밝혔다. 이 대통령은 보완수사권과 관련해 예외적 상황에서는 필요할 수 있다는 생각을 밝히면서도 “(검찰에 대한) 불신이 너무 깊다”며 “그것도 악용해서 나쁜 짓을 하면 어떡하냐는 걱정이 국민 속에 너무 많은 것”이라고 말했다.
이 대통령은 이번 지방선거 결과에 대해서는 “국민의 경고라고 생각한다”면서 “국민은 역시 무서운 존재라는 생각을 했다”고 말했다. 이 대통령은 “결론은 나의 부족함”이라며 “더 낮은 자세로 더 겸손해야 한다”고 말했다. 그러면서 “국정기조는 바뀔 게 없다. 조금 더 열심히 해야겠다”고 덧붙였다.
논란이 되고 있는 반도체 초과세수 또는 초과이윤 문제와 관련해서는 이 대통령은 “우리가 초과이윤 처리 문제에 대해서 논쟁 자체가 매우 신중해야 한다”며 “자칫 겨우 이제 새싹이 자라나는 중인데 그 새싹을 밟는 상황이 발생할 수도 있다. 그래서 신중하게 접근하되 모른척할 수는 또 없다”고 했다. 그러면서 이 대통령은 “이건 국내에 제한되는 논의가 아니라 전 세계의 무역 질서에까지 영향을 크게 미치기 때문에 국제적 단위의 논의가 필요하지 않을까”라는 생각을 밝혔다.
부동산 문제와 관련해서는 이 대통령은 “대한민국에서 가장 어려운 문제이자 현실적인 문제”라며 “현재의 대한민국을 위협하는 여러 문제가 있지만 그중 제일 심각한 게 부동산 투기”라고 평가했다.
이어 “우리나라는 보유세가 대체로 낮아 (부동산을) 많이 사 모아도 부담이 별로 없다”면서 “(부동산 관련) 세제·금융·규제·공급 이런 것들을 조만간에 정리해서 한꺼번에 내려고 한다. 세제 문제는 7월쯤 돼서 아마 (정리가) 가능할 것”이라고 말했다.
이 대통령은 북핵 문제에 대해선 “장기적으로 반드시 비핵화를 향해 가야 한다”면서도 “현실적으로 단기·중기·장기 목표를 두고 실제 대화를 해야 한다”고 말했다. 이 대통령은 “북한은 지금 이 순간에도 1년에 10∼20개의 핵무기를 만들 수 있는 핵 물질을 생산하고 있다”면서 “현재 상태로 이 상황을 중단시키는 것만으로도 한반도와 국제사회에 도움이 된다”고 강조했다.