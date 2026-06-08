하이닉스 8% 급락에도 한투 레버리지 ETF 50% 폭등…왜?

SK하이닉스 주가가 8일 8% 가까이 떨어진 가운데 이를 2배로 추종하는 상장지수펀드(ETF)가 거꾸로 50% 가까이 급등하는 이상거래가 발생했다.

한국거래소에 따르면 한국투자신탁운용의 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’는 전장보다 49.70% 오른 3만원에 거래를 마쳤다. 장 막판 주가가 갑자기 튀어 올랐다. 이날 SK하이닉스는 7.68% 내린 191만1000원에 마감했다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. 뉴스1

레버리지 ETF는 기초자산 수익률의 2배를 추종하는 상품이다. 이에 따라 원래는 15~16%가량 하락해야 했다. 실제로 같은 유형의 다른 SK하이닉스 단일종목레버리지 상품 6개는 모두 15~18%가량 하락했다.

이상거래는 유동성공급자(LP)의 호가 제출 의무가 없는 장 마감 직전에 호가가 벌어졌고, 호가가 튄 상황에서 시장가로 매수 주문을 체결한 투자자들의 주문이 체결돼 벌어진 것으로 파악됐다. LP는 유동성이 일정 수준에 미달하는 매매거래 비활발종목에 대해 지속적으로 매도·매수호가를 제시함으로써 안정적으로 가격 형성을 유도하는 역할을 한다. 다만 오후 3시20~30분 동시호가 시간에는 LP가 호가를 낼 의무가 없다. 이때 거래량이 적어 호가창이 얇아지면 누군가 비정상적으로 높은 가격에 시장가 매수 주문을 낼 경우 가격이 크게 요동칠 수 있다.

이날 해당 ETF를 3만원에 매수한 투자자들은 큰 손실을 보게 됐다. 다음 날 개장 후 LP가 다시 유동성 공급에 나서 주가가 다른 SK하이닉스 단일종목레버리지 상품 수준인 1만6000원선으로 되돌아가면 손실 폭이 50% 안팎에 달한다. 3만원에 매수한 투자자는 개인보다 기관이 많은 것으로 알려졌다.

한투운용은 이번 일을 계기로 LP 호가 체계를 점검하고 추가적인 문제가 발생하지 않도록 주의하겠다고 밝혔다.