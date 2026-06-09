“인간 개조를 시켜주마”…기안84, 퇴사직원 건강 프로젝트 가동

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 퇴사한 직원들의 건강 회복을 위해 나섰다.

기안84는 지난 8일 유튜브 채널 ‘인생84’를 통해 ‘퇴사한 직원들 리즈 시절 되찾아주기’ 영상을 공개했다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

그는 “한 달 전 퇴사한 친구들이 사무실에 놀러 왔는데 몸이 많이 무너져 있었다”며 전 직원인 송은씨와 지은씨를 위한 6주간의 건강 프로젝트를 시작했다고 밝혔다.

기안84는 “말로만 운동하라고 할 게 아니라 실제로 변화하는 모습을 보고 싶었다. 건강해지면 본인들에게도 좋고 영상을 보는 사람들에게도 동기부여가 될 수 있을 것 같았다”고 프로젝트 기획 배경을 설명했다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

기안84는 목표 달성 시 상금 300만원과 개인 유튜브 채널 홍보 30초, 보디프로필 촬영 지원 등의 혜택을 내걸었다. 이를 들은 두 사람은 “갑자기 의지가 생긴다”며 도전에 나섰다. 곧바로 헬스장으로 이동해 인바디 측정을 진행한 결과, 지은 씨는 8㎏ 감량을, 송은 씨는 체지방 3㎏ 감량과 근육량 증가를 목표로 설정했다.

특히 기안84는 운동을 시작하기에 앞서 “나는 쓰레기다”라는 문구를 반복해서 외치게 하면서 “너희의 썩어빠진 정신 상태와 글러먹은 사상을 부숴서 인간 개조를 시켜주겠다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

러닝머신 운동이 시작되자 두 사람은 “300만원 포기하겠다”며 힘겨워했지만, 기안84는 “뛸 때는 괴롭지만 뛰고 나면 기분이 좋다. 변화된 내 모습은 돈 주고도 살 수 없다”고 말했다. 이어 “상금이 중요한 게 아니다. 건강을 얻으면 그 돈이 무슨 의미가 있겠느냐. 건강은 3000만원, 3억원의 가치가 있다”고 강조했다.

기안84는 운동을 꾸준히 이어갈 수 있도록 일주일에 10만원씩 지원하겠다고 약속하며 중간 점검도 예고했다. 이에 두 사람은 “좋은 기회를 만들어주신 만큼 열심히 해보겠다”고 각오를 다졌다.