마마무, 교통사고에도 행사 강행한 사연…솔라 “위약금부터 떠올라”

그룹 마마무 멤버들이 과거 행사 이동 중 겪은 교통사고를 회상하며 당시의 긴박했던 상황을 전했다.

지난 8일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상에는 마마무 완전체인 솔라, 문별, 휘인, 화사가 게스트로 출연해 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상 캡처

이날 솔라는 “멤버들이 나를 보고 로봇이라고 한다”면서 자신의 MBTI가 T(사고형)인 반면 다른 멤버들은 모두 F(감정형)라고 밝렸다.

이어 그는 과거 교통사고 당시를 떠올렸다. 솔라는 “단체로 행사를 가다가 사고가 났다. 정말 다행히 모두 크게 다치지는 않았다”며 “멤버들은 많이 놀라서 거의 혼절 상태였는데, 나는 행사 위약금이 3배라는 생각이 먼저 들었다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상 캡처

이어 솔라는 “멤버들 상태를 확인한 뒤 회사에 상황을 알렸다”면서 “내 판단으로는 크게 다친 사람은 없었고 모두 놀란 상태였다. 우선 응급실에서 검사를 받은 뒤 상태가 괜찮다면 위약금을 물기보다는 행사장에 가는 게 낫겠다고 생각했다”고 설명했다.

실제로 멤버들은 병원 진료를 받은 뒤 상태를 확인했고, 행사 시간을 조정해 예정된 스케줄을 소화한 것으로 전해졌다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상 캡처

반면 사고를 직접 겪은 멤버들의 당시 기억은 솔라와 극명하게 달랐다. 문별은 “나는 내가 죽어서 천국에 와 있는 줄 알았다”며 “차가 가드레일을 들이받았는데, 나는 운전석 뒤쪽에 앉아 있다가 창문에 머리를 부딪혔고, 에어백이 터지면서 그 사이에 끼었다. 시야에 멤버들이 들어오지 않아서 ‘내가 죽었구나’라고 생각했다”고 털어놨다.

휘인 역시 “당시 현장이 정말 난장판이었다”고 회상했다. 화사는 “문별 언니가 목을 제대로 움직이지 못하는 모습을 보고 무서웠다”며 “그 부분이 특히 공포스러웠다”고 말했다.