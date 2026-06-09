이병선 속초시장, 인수위 생략·현판 유지…예산 4000만원 절감

민선 9기 속초시장에 당선된 이병선 시장이 인수위 구성에 따른 행정력 낭비와 시정 공백을 최소화하고자 별도 시장직 인수위원회를 구성하지 않기로 했다. 중단 없는 발전을 위해 공백 없이 시정 업무를 이어 간다는 방침이다.

속초시는 이 시장이 인수위를 구성하지 않기로 하면서 인수위 운영을 위해 편성한 4000만원 규모 예산을 절감하게 됐다고 9일 밝혔다.

이병선 속초시장. 속초시 제공

이 시장은 그간 중요 방침 중 하나로 행정 연속성을 강조해왔다. 이에 따라 새로운 인수위 구성에 소요되는 행정력 낭비와 시정 공백을 최소화하고 선거 기간 시민들에게 약속했던 현안 사업을 속도감 있게 추진한다는 방침이다.

민선 9기 시정구호는 민선 8기에서 사용한 ‘시민은 하나로, 속초는 미래로’를 그대로 사용하기로 했다.

이는 갈등을 넘어 속초 발전과 시민 행복을 위해 한마음으로 나아가자는 ‘소통·화합’의 의미와 양대 철도 개통 등 대격변을 눈앞에 두고 글로컬 문화관광 중심 도시로의 도약을 준비하는 속초시의 지속 가능한 성장을 민선 9기에도 변함없이 이어 가겠다는 의지의 표현이다.

시정구호가 유지됨에 따라 시 본청 건물을 비롯해 사업소·8개 동주민센터 등 공공청사에 부착된 기존 현판과 각종 홍보물을 교체하지 않는다. 시정 교체기마다 관행적으로 지출되던 수천만원 규모의 시설물 교체 예산을 전액 절감하게 됐다.

이번 조치는 민선 9기 시작을 앞둔 속초시정이 허례허식을 과감히 탈피하고 실리와 내실을 우선시하는 실용주의 행정을 적극 실천하겠다는 확고한 방향성을 보여준다는 분석이다.

인수위 운영 및 시설물 교체를 하지 않아 절감된 예산은 지역 경제 활성화와 민생 안정을 위한 사업에 투입될 예정이다.

이 시장은 “민선 9기는 새로운 시작이 아니라 민선 8기부터 다져온 속초의 도약과 성장을 완성하는 중단 없는 발전의 시기”라며 “시정의 중심은 시민이라는 대원칙 아래, 시민의 행복과 속초시의 발전을 위한 내실 있는 행정을 펼치겠다”고 말했다.