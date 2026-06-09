이재명 대통령이 9일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 출국하는 서울공항 환송 행사에 더불어민주당 지도부가 참석하지 않았다. 여당 지도부가 대통령 환송 행사에 모두 참석하지 않은 것은 이재명 정부 출범 이후 처음이다.

이 대통령은 이날 오전 9시께 짙은 남색 정장에 파란색 넥타이 차림으로 김혜경 여사와 함께 공군 1호기에 올랐다. 환송 행사에는 김민석 국무총리와 윤호중 행정안전부 장관, 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 청와대 정무수석 등이 참석했다.

그러나 통상 환송 행사에 참석했던 민주당 지도부는 이날 공항을 찾지 않았다. 당 핵심 지도부가 공항에 나와 대통령을 환송하는 것이 그간의 관례였다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 뉴시스와 통화에서 "선거관리위원회 (투표 용지 부족) 사태도 있고, 지방선거가 끝난 지도 얼마 안 돼서 환송 행사를 최소화하자고 의견이 모아진 것"이라며 "(당과 청와대가) 서로 소통을 했다"고 했다.

그러나 당 일각에서는 이 대통령이 전날(8일) 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거 결과에 대해 아쉬움을 표명하는 등 선거 결과를 둘러싼 당청간 미묘한 기류와 관련이 있는 것 아니냐는 해석이 나왔다.

이 대통령은 전날 기자회견에서 지방선거 결과와 관련해 “이겨야 하는 곳을 졌다면 최소한 성공은 아니다”라고 말했다.

<뉴시스>