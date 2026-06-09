“기분 달래려 10만원 씁니다” 가성비 밀어낸 ‘필코노미’…10명 중 9명 지갑 열었다

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

소비의 최우선 기준이 ‘가성비’에서 ‘개인의 감정’으로 이동하는 ‘필코노미(Feelconomy)’ 현상이 2026년 핵심 소비 트렌드로 자리 잡았다. 성인 10명 중 9명이 그날의 기분에 따라 지갑을 열고 있으며, 평균을 겨냥한 무난한 브랜드보다는 나의 불안과 스트레스를 덜어주는 ‘초개인화 힐링 소비’가 시장을 주도하고 있다.

◆ 감정이 곧 경제가 되는 시대

리서치 플랫폼 픽플리가 지난 4월 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행한 설문 조사에 따르면, 응답자의 90%가 매달 자신의 감정 상태에 따라 소비를 결정한다고 답했다.

특히 이들 중 61.4%는 긍정적이거나 부정적인 감정적 동요가 발생했을 때 즉각적인 구매 행위로 직결된다고 밝혔다.

감정(Feel)과 경제(Economy)가 결합한 신조어인 ‘필코노미’가 단순한 유행어를 넘어 실증적이고 강력한 소비 패턴으로 굳어졌음을 보여주는 대목이다.

이들 소비자는 불안하고 피로한 일상 속에서 소소하지만 확실한 위로를 찾는다. 필코노미를 선호하는 소비자의 한 달 평균 감정 소비 예산은 5만~10만원 수준으로 형성되어 있다.

이런 흐름과 맞물려 니치 향수, 캐릭터 키링, 수면 안대처럼 기능적인 필수성보다는 심리적 안정과 기분 전환을 앞세운 ‘마이크로 힐링’ 아이템 시장이 가파르게 성장하고 있다.

이런 제품은 단가가 비교적 낮고 충동구매 빈도가 높아 경기 침체기에도 상대적으로 강세를 보인다.

과거 스트레스를 풀기 위해 맹목적으로 지출하던 ‘시발비용’이나 ‘탕진잼’이 산업계와 만나 하나의 체계적인 경제 카테고리로 진화한 결과다.

유통 및 경제 전문가들은 “이제 기업의 생존 경쟁력은 단순한 제품 스펙이나 가격 인하가 아니라, 소비자의 미세한 감정 주파수를 얼마나 빠르고 정확하게 읽어내느냐에 달려 있다”고 분석한다.

◆ AI가 내 기분을 읽고 힐링을 제안하다

최근 멀티모달 AI 플랫폼과 감정 인식 기술의 대중화는 필코노미를 더욱 정교한 산업으로 진화시키고 있다.

소비자의 일상 대화나 검색 패턴, 생체 데이터를 AI가 실시간으로 분석해 스트레스 지수가 높은 순간에 맞춰 힐링 상품이나 콘텐츠를 제안하는 ‘초감동 알고리즘’이 대표적이다.

특히 유통 및 뷰티 업계는 이러한 필코노미 트렌드에 발맞춰 고객의 감정을 타겟팅한 ‘AI 초개인화 마케팅’을 확대하고 있다.

일부 헬스케어 오프라인 매장에서는 고객의 안면 인식 데이터와 음성 패턴을 분석해 현재 스트레스 지수에 맞는 향수나 차(Tea) 제품을 즉석에서 추천하는 스마트 자판기를 도입해 관련 힐링 제품 매출을 크게 끌어올리고 있다.

◆ 평균의 몰락과 앰비슈머의 부상

필코노미가 소비의 동기를 설명한다면, 그 실질적 형태를 보여주는 시장 지표는 ‘평균의 몰락’이다.

대중 전체를 무난하게 만족시키려던 애매한 가격대와 품질을 가진 제품들은 시장에서 빠르게 도태되고 있다.

일상의 필수 지출은 극한으로 절약하면서도 자신이 중요하게 생각하는 로망이나 가치에는 아낌없이 투자하는 ‘앰비슈머(Ambisumer)’의 일상화가 그 원인으로 꼽힌다.

실제로 신한카드 데이터에 따르면 온라인 명품 플랫폼의 2030 세대 결제 비중이 73%에 달했으며, 청년층의 64.5%가 자신이 중요하게 여기는 가치를 위해서는 기꺼이 더 비싼 돈을 낼 의향이 있다고 답한 바 있다.

업계에서는 요즘 앰비슈머 세대가 생필품을 구매할 때는 10원 단위까지 꼼꼼하게 따지는 압도적 가성비를 추구하면서도, 자신의 취향이 오롯이 담긴 마이크로 니치 영역에서는 가격표를 보지 않는 완벽한 소비 양극화를 보인다고 진단했다.