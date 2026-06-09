부산지역 공단 내 환경오염 물질 배출업체 무더기 적발

부산지역 공업단지 내 입주한 환경오염물질 배출기업 가운데 각종 환경오염물질을 무단 배출하던 19개 업체가 무더기로 적발됐다.

부산시 특별사법경찰과(특사경)는 지난 3월부터 5월까지 부산지역 공단 내 환경오염물질 배출사업장 100곳을 대상으로 오염물질 배출 실태를 조사한 결과, 위반업체 19곳을 적발했다고 9일 밝혔다.

미신고 대기배출시설인 주물사 해체시설을 설치·운영하면서 대기오염물질을 배출하다 적발된 사업장. 부산시 제공

시 특사경은 기온 상승으로 오염물질 확산이 우려되는 본격적인 여름철을 앞두고 환경오염 취약지역을 대상으로 환경오염 유발행위 사전 차단 및 시민 건강 보호 등 쾌적한 생활환경 조성을 위해 일제 단속을 벌였다.

주요 단속 지역은 환경오염물질 배출업체들이 집적해 있는 사하구·강서구·사상구·기장군 등 주요 공단지역을 중심으로 배출시설과 방지시설의 정상 운영 여부 및 각종 인허가 적정 여부 등을 집중 점검했다.

이번에 적발된 업체는 △대기오염 방지시설 미가동 6곳 △미신고 대기배출시설 설치·운영 4곳 △대기오염물질 자가측정 미이행 4곳 △사고대비물질 관리기준 미준수 2곳 △무허가 폐기물처리업(수집·운반) 운영 1곳, △폐기물 부적정 처리 1곳, △폐기물 처리기준 미준수 1곳 등 총 19곳이다.

주요 적발 사례를 보면 도금업 및 금속표면처리업체인 A사 등 6개 업체는 대기오염물질 저감 방지시설을 가동하지 않은 채 배출시설을 운영하다 적발됐고, B사 등 4개 업체는 배출시설을 설치·운영하면서 관할 구청에 배출시설 설치 신고를 하지 않고 무단으로 운영하면서 오염물질을 대기 중으로 불법 배출하다 적발됐다.

또 도금 및 금속주조업체 4곳은 대기배출시설 운영과정에서 발생하는 대기오염물질에 대한 정기적인 자가 측정을 하지 않고, 방지시설의 정상 작동 여부를 확인하지 않은 채 영업하다 적발됐다.

시 특사경은 환경오염사고 가능성이 높은 유해화학물질 관리 실태와 폐기물 처리 기준 여부까지 폭넓게 점검하면서 공단지역의 전반적인 환경관련 법질서를 확립하는 데 주력했다고 설명했다. 또 이번 단속에서 적발된 19개 업체에 대해서는 검찰 송치 절차를 진행하고, 관할 행정기관에 통보해 행정처분이 이뤄지도록 조치할 예정이다.

박형준 시장은 “하절기 기온상승과 맞물려 발생하는 환경오염물질 배출 행위는 시민의 건강을 위협하는 중대한 사안”이라며 “공단 내 불법행위에 대해서는 어떠한 예외 없이 엄정하게 대응하고, 지속적인 기획수사를 통해 환경 법질서를 확립해 나가겠다”고 말했다.