대구 선거구서도 ‘투표용지 부족’ 소동… 선관위 공식 사과

6∙3 지방선거 당시 대구의 한 투표소에서 투표용지가 모자라 투표가 일시 중단되는 초유의 사태가 발생했던 사실이 뒤늦게 확인됐다.

6∙3 지방선거 본투표일인 지난 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하고 있다. 연합뉴스

9일 대구시선관위에 따르면 선거 당일 오후 5시39분쯤 대구 동구 방촌동 제5투표소에서 준비된 투표용지가 모두 소진되면서 투표 진행이 잠정 중단됐다. 당시 현장에서 투표를 기다리던 대기자와 이후 투표소에 도착한 유권자는 총 15명에 달했던 것으로 파악됐다.

대구시선관위는 즉각 비상 대응에 나섰다. 투표 중단 6분 만인 오후 5시45분쯤 동구선관위로부터 추가 투표용지 100매를 급히 긴급 수송받아 투표를 재개했다. 현장에서 대기 중이던 유권자들은 다행히 투표 마감 시각인 오후 6시 전까지 모두 정상적으로 소중한 한 표를 행사한 것으로 확인됐다.

조사 결과, 당일 방촌동 제5투표소를 비롯해 긴급하게 투표용지가 추가 배달된 투표소는 대구 지역 총 7곳에 달했다. 이 중 수령한 추가 용지를 실제로 유권자에게 교부해 사용한 곳은 4곳으로 집계됐다. 투표가 전면 중단되는 사태까지 이른 곳은 방촌동 제5투표소 한 곳뿐이었다.

대구시선관위 측은 행정 착오를 인정하면서도 유권자 권리 침해는 없었다고 해명했다. 선관위 관계자는 “문제가 된 4개 투표소 모두 법정 투표 종료 시각인 오후 6시에 맞춰 정상 마감됐다”며 “용지 부족과 투표 중단으로 인해 발길을 돌리거나 투표를 하지 못한 선거인은 단 한 명도 없다”고 선을 그었다.

이번 사태는 선관위의 수요 예측 실패가 원인으로 꼽힌다. 대구시선관위 관계자는 “대구 지역의 최종 투표용지 인쇄 매수는 예상 사전투표율과 과거 선거 투표율 등을 종합적으로 고려해 전체 선거인 수의 60%를 기준으로 산정했으나 일부 투표소에 인파가 몰려 불균형이 생겼다”고 설명하며 “소중한 주권 행사를 위해 바쁜 시간을 내어 투표소를 찾은 시민들께 불편을 드려 깊이 사과드린다”고 밝혔다.