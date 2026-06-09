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한-볼리비아 외교장관 회담… 개발협력 논의

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김태욱 기자 taewook@segye.com
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조현 외교부 장관은 지난 8일 오후 페르난도 우고 아라마요 카라스코 볼리비아 외교장관과 회담을 갖고 양국 주요 현안과 협력 분야, 국제정세 등에 대한 의견을 교환했다고 외교부가 9일 밝혔다.

한-볼리비아 외교장관회담. 외교부 제공
한-볼리비아 외교장관회담. 외교부 제공

조 장관은 한국과 볼리비아가 1965년 수교 이후 발전시켜 온 우호·협력 관계를 한층 더 발전시켜 나갈 필요가 있다고 강조했다. 또한 양국이 상호보완적인 무역 구조를 갖고 있는 만큼 교역·투자 확대 잠재력이 크다며, 경제협력 확대 기반 마련을 위해 지속적으로 소통해 나가자고 제안했다.

 

특히 조 장관은 한-메르코수르(MERCOSUR, 남미공동시장) 무역협정 체결이 한국과 메르코수르 회원국 간 교역·투자 확대에 기여할 것이라며, 이 과정에서 볼리비아 측과도 긴밀히 협력하기를 희망한다고 밝혔다.

 

아라마요 장관은 경제·통상, 개발협력, 광물 등 다양한 분야에서 양국 협력을 확대해 나가기를 희망한다고 말했다. 아울러 최근 볼리비아 국내 정세와 관련해 민주주의 원칙과 법치주의 정착을 위해 다층적인 대화와 소통 노력을 기울이고 있다고 설명했다.

 

양 장관은 한반도를 비롯한 주요 지역 정세에 대해서도 심도 있는 의견을 교환했으며, 글로벌 현안에 대한 한·볼리비아 양국 간 소통과 공조를 지속적으로 강화해 나가기로 했다.

김태욱 기자

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