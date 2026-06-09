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AOA 출신 지민 “노래 좋으면 뭐하나…사람들은 내가 싫다는데”

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
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그룹 AOA 출신 가수 지민이 신곡 발매를 하루 앞두고 앨범 준비 과정에서 겪은 심리적 부담과 고충을 털어놨다.

 

지민은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “드디어 발매가 하루 남았다”며 장문의 글을 게재했다.

 

그는 “약 한 달 동안 나는 엉망이었다. 여기서도 설명 못 하고 저기서도 설명 못 한 채, 세상에서 가장 예민한 사람이 되어 있었다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 나 혼자 해나가야 하는데, 내가 자꾸 이러면 주변에서 도와주는 친구들마저 나에게 지칠 것 같았다”고 적었다.

 

앨범 작업 과정에서 겪은 극심한 스트레스도 고백했다. 지민은 “한 달 내내 술도 못 마시는 내가 매일 술을 마셔야 잠에 들 수 있었다. 약으로는 해결되지 않았기 때문”이라며 “친구들을 만나도 정리가 안 됐고, 왜인지 모르게 마음이 상한 채 집에 돌아오기 일쑤였다”고 전했다.

지민 인스타그램 캡처
지민 인스타그램 캡처

특히 지민은 “뮤직비디오 작업을 마친 뒤 감정이 한꺼번에 터져 나왔다”고 밝혔다. 그는 “어제 뮤직비디오를 완성시키고 드디어 끝이 났다. 처음 든 생각은 ‘정말 다행이다’였다”며 “심의를 넘기고 20분 동안 얼마나 울었는지 모르겠다”고 밝혔다.

 

이어 “얼굴은 온통 검은색이고 머리는 온통 하얀색으로 변해 있었다. 입술은 부르트고 양손은 너무 물어뜯어서 샴푸조차 자유롭게 할 수 없을 정도였다”고 당시 상태를 설명했다.

 

혼자 앨범 제작 전반을 책임져야 하는 부담감도 털어놨다. 그는 “혼자서 해나가려니 너무 벅찼다. 신경 써야 할 건 너무 많고 마음도 힘들었다”며 “노래가 좋으면 뭐 하고, 뮤직비디오가 좋으면 뭐 하고, 재킷이 좋으면 뭐 하나. 많은 사람들은 내가 싫다는데”라고 적었다.

 

또 “심지어 내가 가장 친했던 친구마저 나와 친한 친구라는 이유만으로 악플을 받는다”며 “도움은커녕 내가 아끼는 친구의 발목을 잡는 기분”이라고 속상한 마음을 드러냈다.

 

그럼에도 지민은 “내 옆에 든든하게 남아 있어 준 친구들아 고맙다”며 “큰 사랑을 바라지도 않는다. 나를 믿어준 친구들, 팬들, 가족들에게 떳떳한 사람이 되고 싶다. 이게 내 진심”이라고 덧붙였다.

 

한편 지민은 2012년 AOA로 데뷔해 활동했으며, 2020년 팀을 떠난 뒤 활동을 중단했다. 이후 2022년 JTBC 예능 프로그램 ‘두 번째 세계’를 통해 활동을 재개했으며, 오는 10일 새 솔로 음원을 발표할 예정이다.

최승우 기자

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