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[속보] 이준석, 장동혁 사전투표 폐지 주장에 “윤어게인 정당된 것”

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김동환 기자 kimcharr@segye.com
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이준석 개혁신당 대표. 뉴시스
이준석 개혁신당 대표. 뉴시스

이준석 개혁신당 대표는 9일 장동혁 국민의힘 대표의 ‘사전투표 폐지’ 주장에 대해 “망상에 빠져 선관위로 군대를 보낸 윤석열 전대통령과의 일체화를 선언했으니 윤어게인 정당이 된 것”이라고 비판했다.

 

이 대표는 이날 페이스북에 “오늘부로 국민의힘은 사실상 부정선거 단일의제 정당인 황교안 전 총리의 자유와혁신과의 일체화를 선언했다”며 이같이 적었다.

 

그는 “사전투표는 신고 절차가 번거롭던 부재자투표를 대신해 도입된 제도”라며 “투표용지가 부족해 국민이 한 표를 행사하지 못한 사태를 규탄하면서, 그 해법으로 국민이 한 표를 행사할 길을 막겠다고 한다”고 지적했다.

 

이 대표는 “게다가 사전투표는 여야가 합의해 박근혜 정부 시절 도입한 제도”라며 “정 폐지하고 싶다면 당당하게 법안을 발의하고, 공청회를 열어서 토론하면 된다”고 밝혔다.

 

그는 "사전투표가 부정선거의 통로라는 그 음모론을, 공개된 토론장에서 음모론이 아님을 입증해서 보이면 된다"며 "음모론에 휘둘리는 정당임을 선포할 용기가 있다면, 그 음모론을 토론장에서 사실로 증명할 용기 정도는 있어야 한다"고 했다.

 

이 대표는 “지난번 펜앤마이크에서 주최한 토론회에서 말 그대로 망상과 허언으로 점철된 모두 반박되는 내용들을 보고도 이 음모론에 발을 담그는 것은 책임 있는 정당이 되길 포기하는 것”이라며 “목마른 장동혁 대표가 시원하게 들이킨 바닷물 한 컵, 이제 갈증을 해소하기 위해 계속 들이킬 수밖에 없을 것”이라고 비판했다.

김동환 기자

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