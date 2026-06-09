시진핑, 방북 이튿날 김정은과 우의탑 참배·당 간부학교 방문

북한을 국빈 방문 중인 시진핑 중국 국가주석이 방북 이틀째인 9일 평양의 우의탑을 참배하고 조선노동당 중앙간부학교를 방문하며 북중 혈맹 관계와 전통 우호를 재차 부각했다.
중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 오전 부인 펑리위안 여사와 평양 모란봉 기슭에 있는 우의탑을 찾았다.
김정은 북한 국무위원장과 부인 리설주 여사가 동행했다.
우의탑은 6·25 전쟁 당시 북한에서 전사한 중국인민지원군(중공군)을 기리기 위한 기념물이다.
시 주석은 '중국인민지원군 열사 영원불멸'이라고 적힌 화환 앞에서 묵념한 뒤 김 위원장과 함께 의장대 분열식을 지켜봤다.
우의탑 기념관에 전시된 사진과 유화 작품을 관람했고, 전사자 명부를 살펴보며 희생된 장병들의 사연을 김 위원장에게 소개하기도 했다.
양국 정상은 1950년대 함께 싸운 역사가 양국의 영원한 기억이라는 데 의견을 같이하고 지원군 열사 기념시설을 공동으로 관리하며, 혁명 전통 교육과 청소년 교육을 강화해 북중 우의를 계승·발전시켜 나가기로 했다고 통신은 전했다.
시 주석은 이어 김 위원장과 함께 평양 조선노동당 중앙간부학교를 찾았다.
중국 최고지도자가 노동당 간부학교를 방문한 것은 이번이 처음으로 알려졌다.
시 주석은 학생 대표들로부터 꽃다발을 받은 뒤 김 위원장의 안내로 강의실을 찾았다.
강의실에서는 북중 관계에 관한 수업이 진행되고 있었고, 시 주석과 김 위원장은 수업을 참관하며 여러 차례 고개를 끄덕였다고 통신은 보도했다.
양국 정상은 노동당 간부학교 교내에 전나무 한 그루를 함께 심기도 했다.
신화통신은 사계절 푸른 전나무는 끊임없이 이어지는 북중 우호를 상징한다고 설명했다.
전나무 앞 표지석에는 중국어와 한글로 '북중 우의는 영원히 푸르다'라는 의미의 '중조우의 만고장청'(中朝友谊 万古长青)이라는 문구가 새겨졌다.
시 주석의 이날 일정은 6·25 전쟁을 통해 형성된 북중 혈맹 관계를 재확인하는 동시에 양국 집권당의 유대를 미래 세대로 이어가겠다는 의지를 부각한 행보로 해석된다.
<연합>