경찰, '의전 차량업체에 갑질 의혹' 황희찬 측 무혐의 처분

경찰이 의전용 고급 차량 서비스 업체에 갑질했다는 의혹을 받은 축구 국가대표 황희찬(울버햄프턴)의 소속사 직원들에 대해 불송치 결정을 내린 것으로 확인됐다.



9일 연합뉴스 취재에 따르면 서울 송파경찰서는 해당 의혹으로 A 업체에 고소당한 황희찬 소속사 직원 2명에 대해 지난달 20일 증거불충분으로 무혐의 처분했다.

2026 북중미 월드컵에 출전하는 대한민국 축구 국가대표팀 황희찬이 지난 8일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데에서 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스

앞서 A 업체는 황희찬 소속사의 직원들에게 사기·공동협박·업무방해·명예훼손·모욕 등 혐의가 있다고 주장하며 올 초부터 고소장을 두 차례 냈다.



이 업체는 2024년 황희찬 측과 맺은 차량 의전 서비스 계약에 황희찬이 차량 홍보 게시물을 SNS 등에 올리기로 하는 조건이 포함됐으나, 황희찬이 서비스를 받고서도 이 같은 계약상 의무를 성실하게 이행하지 않았다고 주장했다.



황희찬 소속사는 이날 경찰 수사 결과에 관한 보도자료를 내고 "상대 업체의 재정 상황을 고려해 광고 모델료를 무상 허용하는 대신 의전 서비스를 제공받은 정당한 쌍무 계약이었음이 명백하게 밝혀졌다"고 알렸다.



이어 "황희찬은 대한민국 축구 국가대표팀의 일원으로서 본분에 집중해 2026 FIFA 북중미 월드컵 경기에서 좋은 성적으로 보답하도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

<연합>