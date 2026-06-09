사그라다 파밀리아, 145년만에 외관 완성…사실상 ‘완공’

레오 14세, 가우디 100주기 추모 미사·‘예수 그리스도의 탑’ 축복식

해당 성당, 천재 건축가의 최대 걸작…교황청, 가우디 시복 추진도

사그라다 파밀리아 성당 전경. 사진=연합뉴스

‘신의 건축가’로 불리는 안토니오 가우디 이 코르네트의 최대 걸작 사그라다 파밀리아 성당(성가족 성당)이 준공 145년만에 외관이 완성되면서 사실상 완공 단계에 이르렀다.

10일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서는 가우디 타계 100주기를 맞아 사그라다 파밀리아의 중앙탑인 ‘예수 그리스도의 탑’ 준공식이 열린다.

교황 레오 14세는 이날 성당을 방문해 가우디 100주기 추모 미사를 집전하고, 예수 그리스도의 탑을 축복할 예정이다.

사그라다 파밀리아는 성모 마리아와 요셉, 예수 가족에게 봉헌된 가톨릭 성당이다. 이곳은 스페인을 대표하는 관광 명소로 매년 전 세계에서 가톨릭 신자와 관광객 490만명이 찾는다. 이는 스페인의 여러 명소 중에서도 가장 많은 유료 입장객 기록이다.

성당 외관만 구경하는 무료 방문객도 연간 2000만명에 달하는 것으로 추산된다.

사그라다 파밀리아는 지난 1882년 3월 착공해 현재까지 145년째 건설 중인 미완의 성당이자 세계에서 가장 높은 교회다.

지난 2월 예수 그리스도의 탑 꼭대기에 십자가 상단 부분을 설치하면서 최고 높이인 172.5m에 도달, 전반적인 구조와 외관이 완성됐다. 이 성당은 ‘인간이 만든 건축물이 신의 창조물인 자연보다 높을 수는 없다’는 가우디의 철학이 반영돼 바르셀로나에서 가장 높은 언덕 몬주익(173m)보다 약간 낮다.

성당의 외관은 145년만에 완성됐다는 게 사그라다 파밀리아 건설위원회의 입장이다. 하지만 정문인 ‘영광의 파사드’와 성당 내부는 여전히 공사 중이며, 외부 대형 계단 설치는 지역사회와 마찰을 빚고 있어 최종 준공은 오는 2034년쯤으로 예상된다.

사그라다 파밀리아가 전 세계의 주목을 받아온 것은 가톨릭 대성당으로서 종교적 가치뿐 아니라 건축·예술적 가치가 높고 가우디라는 천재 건축가의 드라마가 깔려 있기 때문이다.

가우디는 1852년 6월 25일 카탈루냐의 독실한 가톨릭 가정에서 태어나 1926년 6월 10일 트램 사고로 안타깝게 세상을 떠났다.

그는 괴팍하고 급한 성미를 지녔음에도, 자연에 대한 깊은 경외감과 시대를 이끄는 현대성 등 천재 건축가라고 불릴 정도로 실력만큼은 당대부터 인정받아 굵직한 프로젝트를 여럿 맡기도 했다.

특히 사그라다 파밀리아는 가우디의 깊은 신앙을 예술적, 건축학적으로 완벽하게 구현해냈다는 평가를 받는다.

한편 이날 저녁 열리는 예수 그리스도의 탑 준공식과 축복식은 가우디 100주기 기념행사의 하이라이트이자, 지난 6일부터 오는 12일까지 이어지는 교황 스페인 방문의 메인 행사다.

또한 교황청은 지난해 100주기를 앞두고 가우디를 가톨릭 시성 과정에서 복자의 전 단계인 ‘가경자’로 선포했다. 시복에는 기적이 입증돼야 하며, 관계자들이 그 증거를 찾고 있다.