젠슨 황, 성공했네…유재석 만나 "MC 챔피언"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 젊은 세대를 응원했다.

9일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 유튜브 채널에는 '인생 상담소부터 관상까지 젠슨 황의 모든 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 유튜브 캡처

젠슨 황은 유재석에게 젠슨이라고 이름을 불러 달라고 청하며 유재석을 향해서는 "MC 챔피언"이라고 추켜세웠다.

그러면서 삼겹살 회동에 대해 "제가 제일 많이 먹었다. 제가 나이가 제일 많지 않나"라고 너스레를 떨었다.

젠슨 황은 방한 첫날인 5일 오후 서울 마포구 홍대 인근 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 삼겹살 회동을 했다.

세 인물 중 가장 가까운 사람이 누구냐는 질문에는 "너무 쉽다"고 말문을 열며 누구를 지목했을지 관심이 쏠렸다.

박성준 역술가는 영상을 통해 "젠슨 황 회장은 평생 재물이 마르지 않는 코를 가졌다"고 평했고, 이에 젠슨 황은 "당신 말이 맞다"고 화답했다.

젊은 세대를 향해서는 "고생이 필수는 아니지만, 위대해지려면 고생을 해 봐야 한다"고 했다.

아울러 "여러분들이 깨지지 않는다면, 어떤 미래가 오든 여러분들은 성공할 것"이라고 했다.

<뉴시스>