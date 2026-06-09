金총리 "참정권은 민주주의 근간, 문제의식 무겁게 받아들일 것"

투표지 사태에 "민감하게 생각하고 빨리 대처했어야…안타깝고 부끄러웠다"

"결혼 불이익 되는 상황 타개해야…군 복무 상해보험 확대 필요"

김민석 국무총리는 9일 "참정권은 민주주의의 근간이기 때문에 국회와 정치권, 관계기관이 청년들의 문제의식을 무겁게 받아들일 것"이라고 말했다.



김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 청년정책 관계장관회의 모두발언에서 "정부 모두가 그 문제에 대해 경각심을 갖고 대처했으면 한다"며 이같이 언급했다.

김민석 국무총리가 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 청년정책 관계장관 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 앞서 지난 7일 대학생 대표들을 만나 투표용지 부족 문제 관련 간담회를 열었던 점을 언급하며 "부끄러웠다"고 돌아봤다.



그러면서 "그런 문제에 대해서 저희가 더 민감하게 생각하고 더 빨리빨리 대처해 빨리 해결책을 만들어 내야 하는데 그러지 못한 상황이 대단히 안타까웠고 책임감을 더 다지게 됐다"고 덧붙였다.



김 총리는 이날 논의 안건들에 대해서는 "청년들이 가정을 꾸리면 축복이 아니라 오히려 주거·금융·세제에서 불이익을 받는 이 상황을 타개하기 위한 여러 방안을 모색해야 한다"고 제안했다.



또 "청년 취업난과 중소기업 구직난이 공존하는 상황에 일자리를 창출하는 기업에 인센티브를 강화하는 방안은 매우 시의적절하고 중요하다"면서 "AI(인공지능) 전환 취약 부분에 청년 채용을 연계하는 것은 산업 간 양극화 완화 차원에서도 의미가 크다"고 짚었다.



아울러 "청년들이 군대에서 다치거나 아픈 경우 군 병원에서 무료로 치료를 받기는 하는데, 제대 후에 후유증이 남는 경우도 있다"며 "군 복무 관련 상해보험을 확대할 필요가 있다"고 주문했다.

<연합>