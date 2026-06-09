트럼프 "이란과 협상 막판 단계…2∼3일 내 타결 기대"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 2~3일 내에 가시적인 성과가 나올 수 있다고 밝혔다.



9일(현지시간) AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 뉴욕에서 미국 프로농구(NBA) 파이널 경기를 관람한 뒤 백악관으로 복귀하는 과정에서 기자들에게 "매우 훌륭한 합의를 이루는 마지막 단계에 와 있다"고 말했다.

사진=로이터연합뉴스

그는 협상 타결까지 걸리는 시간을 묻는 질문에 "이틀이나 사흘 정도"라고 답했다.



트럼프 대통령은 협상 진행 상황에 대해 구체적으로 설명하지 않았지만, 전날 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화에서도 비슷한 언급을 한 것으로 전해졌다.



며칠 내에 이란과의 핵 협상에서 돌파구를 마련할 수 있으니 이란에 대한 추가 군사행동을 자제하라는 취지였다.



앞서 이스라엘과 이란은 서로 보복 공격을 주고받으면서 미국과 이란의 종전 협상도 파행 위기를 맞았다.



이란은 지난 7일 이스라엘이 레바논 남부 베이루트 남부 외곽 헤즈볼라의 거점을 타격하자 보복 차원에서 미사일을 발사했다.



이란의 이스라엘 본토 공격은 지난 4월 8일 미국과 이란 간 휴전 발효 후 처음이었다.



이스라엘도 수 시간 만에 이란 중부와 서부의 군사 목표물을 타격했다고 밝혔다.



그러자 트럼프 대통령은 즉각 중재에 나섰고, 결국 이란과 이스라엘은 차례로 공격 중단 입장을 내놨다.



한편 트럼프 대통령은 이날 호르무즈 해협 인근에서 발생한 미 육군 아파치 헬기 추락 사건과 관련 "조종사들은 괜찮다. 다치지 않았다"고 밝혔다.

<연합>