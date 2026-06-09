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박찬대 인천시장 인수위 10일 출범…인수위원장에 3선 맹성규 의원

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인천=강승훈 기자 shkang@segye.com
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6·3 지방선거 박찬대 인천시장 당선인의 인수위원장에 국토위원장을 역임한 3선의 맹성규 국회의원(남동갑)이 내정됐다.

 

박찬대 당선인 비서실은 9일 보도자료를 내 10일 송도 G타워에서 인수위원회를 출범한다고 밝혔다. 민선 8기 시정의 바통을 이어받게 될 인수위는 현장 전문성과 정책 역량을 갖춘 국회의원, 교수, 전직 공직자, 시민사회 전문가 등 각계 인사 20명으로 구성됐다.

박찬대 인천시장 당선인.
박찬대 인천시장 당선인.

인수위원장에 맹 의원을 비롯해 분과위원장은 김남준(계양을)·노종면(부평갑)·모경종(검단)·박선원(부평을)·이용우(서해구을)·이훈기(남동을) 등 초선 의원 6명이 맡는다. 또 상임위원으로는 현 동구·미추홀을 지역 남영희 위원장이 합류했다.

 

전문가 위원으로 백진 서울대 교수, 오태현 카이스트 교수, 남대식 인하대 교수, 류성민 경기대 교수, 정세은 충남대 교수 등이 명단에 들었다. 인수위 자문위원장에는 인천연구원장을 역임한 김민배 전 인하대 교수가 임명됐다.

 

이번 인수위는 내달 1일 박 당선인의 공식 취임 전까지 20일간 운영할 예정이다. 소관 실·국 업무보고 청취와 함께 당선인의 공약 이행 로드맵 수립 등에 착수하고, 후보 시절 약속한 ‘민생회복 100일 프로젝트’ 가동을 위한 예산점검도 이뤄진다.

강승훈 기자

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