인천 이어 광주전남서 10곳 득표수 똑같은데…선관위 “우연한 결과”

6·3 지방선거 사전투표 과정에서 인천과 광주전남 일부 사전투표소의 후보자별 득표수가 일치해 논란이 된 것과 관련해 관할 선거거관리위원회는 “우연한 결과”라고 해명했다.

지난 5월 27일 인천국제공항 제2터미널에 제9회 전국동시지방선거 사전투표소가 설치되고 있다. 이제원 선임기자

인천시선관위와 전남도선관위는 9일 각각 설명자료를 배포해 인천시장 선거와 전남광주시장 선거의 사전투표 개표 상세내역 결과를 공개했다.

인천시장 선거의 송도1동관내사전투표 결과 더불어민주당 박찬대 후보는 3030표, 국민의힘 유정복 후보는 1440표를 얻었다. 송도2동 관내사전투표에서도 박 후보는 3030표, 유 후보는 1440표로 득표수가 정확히 일치했다. 전체 선거인수는 송도1동 4548명, 송도2동 45040명으로 차이가 있었고 개혁신당 이기붕 후보의 득표나 무효, 기권표도 일치하지 않았다.

인천시장 선거의 송도1동, 송도2동 관내사전투표 개표현황. 인천시선관위 제공

전남광주시장 선거에서는 무려 10곳에서 민주당 민형배 후보와 국민의힘 이정현 후보의 득표수가 동일하게 나타났다. 고흥군 금산면과 광산구 송정1동에서는 민 후보가 1401표, 이 후보 120표를 얻었고, 장성군 북하면과 함평군 엄다면에선 민 후보 606표, 이 후보 57표를 기록했다. 여수시 삼일동과 신안군 하의면, 보성군 노동면과 신안군 팔금면, 화순군 이양면과 강진군 병영면도 각각 득표수가 일치했다. 관할 선관위는 각 투표함이 독립된 개표경로로 집계됐고, 우연한 결과로 득표수가 같아졌다고 강조했다. 인천시선관위는 “송도1동과 송도2동의 관내사전투표함은 개표소에 도착한 순간부터 전혀 다른 투표지분류기와 사람을 거쳐 독립적으로 집계됐다”며 “서로 다른 장소에서 서로 다른 사람들이 집계한 결과가 우연히 맞아떨어진 것뿐”이라고 설명했다.

전남도선관위도 개표 시스템의 공정성과 투명성을 거듭 강조했다. 전남도선관위는 “관내사전투표함은 사전투표 종료 후 투표참관인의 참관 아래 봉쇄·봉인됐으며 투표참관인과 호송경찰 등이 동반해 각 구·시·군 선관위로 이송한 후 선거일까지 CCTV가 설치된 장소에 안전하게 보관됐다”며 “이후 선거일 투표 마감 시각 후 정당추천위원과 개표참관인이 참관하는 가운데 각 개표소로 이송돼 독립적으로 개표가 진행됐다”고 말했다. 그러면서 “확률적으로 희박하다는 이유만으로, 각기 다른 장비와 인력을 통해 공정하게 집계된 투표 결과에 대해 근거 없는 의혹을 제기하고 확산하는 행위를 자제해 주시기를 당부드린다”고 밝혔다.

광주전남 선거 사전투표 중 후보자의 득표수가 일치한 지역의 개표현황. 전남도선관위 제공

선관위의 해명에도 정치권에서 문제 제기가 이어지고 있다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 국회 기자회견에서 두 후보의 득표수가 일치할 확률이 극히 낮다는 점을 지적하며 특검 도입을 통한 진상규명 필요성을 주장했다. 장 대표는 “인천시장 선거 투표소 2곳에서 두 후보(박찬대·유정복)의 득표수가 정확히 일치할 확률은 5억9000만분의 1에 불과하다”며 “광주전남시장 선거에서는 두 후보의 득표수가 똑같은 지역이 무려 10곳이나 있었다”고 지적했다. 그는 “5억9000만분의 1을 6번 곱해야 하는 확률인데 선관위는 우연의 일치라는 말만 할 뿐 납득할 수 있는 해명을 내놓지 못하고 있다”고 비판했다.

전광훈 사랑제일교회 목사가 창당한 자유통일당은 인천과 광주·전남 12곳 지역의 득표수가 조작됐다는 의혹을 제기하며 중앙선관위 임직원 등을 고발했다. 자유통일당 강연재 법률위원장은 이날 서울경찰청 민원실 앞에서 기자회견을 열고 “중앙선관위 임직원 등 관계자들을 공직선거법상 투표 위조 및 증감죄 혐의로 고발한다”며 “지방선거의 모든 투표지·투표함·투표록·개표록·선거록 기타 선거에 관한 모든 서류 및 전산자료, 서버기록 등에 즉각 대대적인 압수수색을 실시해야 한다”고 주장했다.