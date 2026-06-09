광주대표도서관 붕괴사고 책임자 11명 구속영장 신청

작업자 4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고를 수사중인 경찰이 사고 6개월 만에 11명에 대한 구속영장을 신청했다.

광주경찰청 광역범죄수사대는 업무상과실치사 등 혐의로 입건한 A씨 등 11명에 대해 사전구속영장을 신청했다고 9일 밝혔다.

2025년 12월 16일 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 국립과학수사연구원ㆍ경찰ㆍ고용노동부ㆍ한국산업안전보건공단 등 관계기관이 합동 감식하고 있다. 연합뉴스

이들 11명은 광주대표도서관 시공사 관계자 및 감리자 등으로 공사 직접 책임자들이다.

경찰은 용접 불량 등 부실시공, 콘크리트 타설 미숙, 감리 소홀 등의 과실을 이번 사고 주요 원인으로 보고 있다.

지금까지 경찰에 입건된 피의자는 40명에 이르며, 발주처인 광주시(종합건설본부) 소속 공무원 4명도 포함됐다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 11일 광주지방법원에서 열린다.이번 사고는 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건립 현장에서 지난해 12월 11일 철제 구조물이 무너지면서 발생했다. 건설 노동자, 관급자재 납품업체 직원 등 잔해에 매몰된 작업자 4명이 현장에서 사망했다.

광주시가 발주한 공사는 사고 당시 공정률이 72% 수준이었고, 경찰은 입찰 비위·다단계 하도급 등 구조적 문제가 있었는지도 살펴보고 있다.