농협, 양파 판매로 상생나눔기금 마련

지난 8일 대한적십자사 서울지사에서 열린 양파 소비촉진 농심천심 상생 나눔 행사에서 김주양 농업경제대표이사(앞줄 왼쪽 네번째)와 허혜숙 대한적십자사 서울특별시지사 사무처장(〃 다섯번째)이 상생기금을 통해 구매한 양파와 쌀을 취약계층에게 전달하기 전 기념사진을 촬영하고 있다. 농협은 이달 4일부터 10일까지 전국 1150개 하나로마트에서 양파 특별할인행사를 실시하고, ‘농심천심 상생나눔’ 캠페인을 진행한다. 농협은 최대 10만망 판매를 목표로 소비자가 양파 1망(3kg)을 구매할 때마다 100원을 적립해 총 1000만원의 상생기금을 조성해 취약계층에게 양파와 쌀을 전달할 예정이다.



농협중앙회 제공