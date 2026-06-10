삼성전자, 모든 업무 영역서 ‘AI 대전환’

R&D·생산·마케팅·경영지원 망라

조직문화·업무방식 혁신 본격화

사장단 50명 대상 ‘AX 캠프’ 운영

삼성전자가 연구개발(R&D)부터 생산·마케팅·경영지원에 이르기까지 전 업무 영역에 인공지능(AI)을 도입하며 ‘AI 대전환’을 본격화한다.



삼성전자는 9일 외부 생성형 AI 서비스를 전 관계사에 공식 도입하고, 전 직원을 대상으로 AI 교육을 실시하는 등 조직 문화와 업무 방식을 혁신하는 AI 전략을 추진한다고 밝혔다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥. 뉴시스

이번 전략은 단순히 업무 효율을 높이는 수준을 넘어 기업 운영 전반을 AI 중심으로 재편하는 데 초점이 맞춰져 있다. 삼성은 R&D와 개발, 제조, 물류, 마케팅, 판매, 서비스, 경영지원 등 전 밸류체인에 AI를 접목해 생산성과 경쟁력을 높인다는 계획이다.



구체적으로 삼성전자는 6월 중 전 관계사를 대상으로 제미나이와 챗GPT 등 외부 생성형 AI 서비스를 공식 도입할 예정이다.



경영진의 AI 활용 역량 강화에도 나선다. 삼성은 전 관계사 사장단 50명을 대상으로 AI 집중교육인 ‘AX Boot Camp’를 6월 중 이틀간 실시한다. 교육은 실습 중심으로 진행되며, 경영진이 직접 AI를 활용해 업무 혁신 방안을 설계하고 조직 혁신을 이끌 수 있도록 구성될 예정이다. 사장단은 교육 과정에서 AI 시대에 대응하기 위한 공동 AX 비전도 선포할 예정이다.



또 8월에는 약 2300명의 임원을 대상으로 AI 교육을 진행하고, 연내 전 직원을 대상으로 한 교육도 완료한다는 목표를 세웠다. 이를 통해 AI 활용 능력을 조직 전반의 기본 역량으로 정착시키겠다는 전략이다.



삼성전자는 전 관계사에 AI 전담 조직도 신설한다. 해당 조직은 각 계열사의 특성에 맞는 AI 전환 전략 수립과 데이터 및 AI 모델 운영, AI 인재 육성 등을 담당하며 그룹 차원의 AI 혁신을 지원하게 된다.



제품과 서비스를 통한 AI 생태계 구축에 이어 글로벌 AI 시장을 선도하기 위해선 ‘AI 네이티브(AI-Native)’ 전략이 필요하다는 게 이재용 삼성전자 회장의 구상이다. ‘AI 네이티브’는 AI를 단순한 보조 도구가 아닌, 핵심 인프라와 사고방식의 중심으로 내재화해 스스로 생각하고 행동하게 하는 새로운 패러다임이다. 인간은 방향 설정과 최종 검토를 맡고, AI 에이전트가 업무 프로세스 전반을 자율적으로 수행하는 환경을 뜻한다.



삼성전자 관계자는 “AI 대전환은 삼성이 AI 네이티브 기업으로 도약하기 위한 혁신의 출발점”이라며 “AI 시대의 기회를 선점하고 주도하기 위해 최고경영자(CEO)가 직접 AI 기반 경영혁신을 이끌어 나갈 것”이라고 밝혔다.