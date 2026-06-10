“소양호 붕어 폐사, 환경 스트레스 복합 작용”…어업계 “모호한 말장난” 반발

기후부 “세균감염 등 때문” 결론

업계 “정부, 사건왜곡·축소” 반발

정부가 지난 4월 발생한 소양호 붕어 대량폐사의 원인이 ‘호수 저층 산소 부족’과 ‘세균 감염’ 등 환경 스트레스 때문이라고 결론지었다. 강원 인제군 남면·소양호 어업계는 정부가 사건을 축소·왜곡하고 있다며 반발했다.



기후에너지환경부는 강원 소양호 상류에서 발생한 붕어류 폐사 원인에 대한 정밀조사 결과를 9일 발표했다.

김은경 기후에너지환경부 물환경정책관이 9일 세종시 정부세종청사에서 소양호 상류에서 발생한 붕어류 폐사 원인에 대한 조사결과와 대책을 발표하고 있다. 연합뉴스

앞서 지난 4월 초 소양호 상류에서 붕어·잉어·뱀장어 등이 집단으로 폐사하는 일이 발생했고, 그로 인해 소양호에서 내수면 어업을 하는 49개 농가가 어업을 멈췄다. 기후부는 이번 어류 대량폐사가 여러 환경 스트레스가 복합적으로 작용해 발생했다고 설명했다. 원인 중 하나로 ‘산소 부족’을 지목했다. 올해 봄철 소양호 수위가 높은 상황에 기온 상승, 적은 강수량이 겹치면서 표층과 저층이 잘 섞이지 않는 성층현상이 심화됐고, 저층의 산소 부족을 더욱 키운 것으로 조사됐다.



또 4월 산란기를 맞아 면역력이 떨어진 성체가 자연 담수에 존재하는 세균(에로모나스균)에 감염되면서 스트레스가 가중된 것도 폐사 원인으로 분석됐다. 정부는 중금속과 농약 등 특정 오염물질에 의한 직접적인 폐사는 아니라고 결론지었다. 인제군 남면·소양호 어업계는 이날 성명을 내고 “정부가 객관적인 과학적 증거를 외면하고, 관리 부실의 책임을 ‘복합적 요인’이라는 모호한 말장난으로 덮으려 하고 있다”고 비판했다. 이들은 “ 관리 주체의 책임 범위를 최소화하기 위해 의도적으로 축소·왜곡한 명백한 은폐 시도”라고 비판했다.