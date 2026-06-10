KG그룹, 5년간 상장사 순이익 50% 주주환원

곽재선 회장, 저평가 해소 승부수

케이카 인수로 성장 시너지 기대

“해외시장서 새로운 기회 만들 것”

KG그룹이 향후 5년간 상장 계열사 순이익의 50%를 주주에게 환원하겠다는 파격적인 주주환원 정책을 9일 발표했다.

곽재선(사진) KG그룹 회장은 이날 서울 여의도 태영빌딩에서 기자간담회를 열고 “그룹의 6개 상장사 모두 순이익의 50%를 주주에게 환원하겠다”며 “앞으로 5년간 지속할 것을 약속한다”고 밝혔다.

곽 회장은 “우리 나름대로는 열심히 일하며 좋은 성과를 내고 있는데 KG그룹 주식은 실제 가치보다 많이 저평가돼 있다”며 주가를 둘러싼 고충을 털어놨다. 그러면서 ‘기업가치 정상화’를 그룹의 최우선 경영 과제로 추진한다고 밝혔다. 이를 위해 각 상장 계열사는 △선제적 배당을 통해 5년간 총주주환원율 50% 확대 △자사주 정책 강화를 포함한 예측 가능한 주주 친화 정책 명문화 △수익성 중심의 체질 개선 △시장 친화적 상시 IR 활동 등을 실행할 계획이다.

케이카 인수 이후의 모빌리티 전략도 구체화했다. KG그룹은 케이카 인수를 계기로 완성차 제조부터 중고차 유통, 자동차 금융, 결제 서비스까지 아우르는 국내 유일의 통합 모빌리티 생태계를 구축한다는 구상이다.

KG모빌리티의 완성차 생산 역량과 케이카의 중고차 유통 플랫폼, KG이니시스와 KG파이낸셜의 결제·금융 서비스를 결합해 고객 생애주기 전반을 포괄하는 ‘풀 밸류체인’을 완성하겠다는 전략이다. KG그룹에는 KG케미칼, KG에코솔루션, KG스틸, KG모빌리티, KG이니시스, KG파이낸셜 6개 계열사가 있다.

곽 회장은 “자동차는 신차 한 대가 팔리면 끝나지만 중고차는 두 번, 세 번 거래가 이뤄진다”며 “케이카를 단순한 중고차 거래 플랫폼이 아니라 매입과 판매, 금융까지 아우르는 플랫폼으로 키워 국내는 물론 해외 시장에서도 새로운 성장 기회를 만들고 싶다”고 말했다.

곽 회장은 이번 주주환원 정책에 KG모빌리티를 포함하는 문제가 가장 큰 고민거리였다고 털어놓기도 했다. 신차 개발과 생산설비 확충 등 대규모 투자 수요가 지속되는 만큼 주주환원 확대가 성장 재원을 위축시킬 수 있다는 우려 때문이었다.

그는 “100%를 환원도 아니고 순이익의 50%를 돌려주는 것이니 회사가 계속 성장한다면 투자 재원도 충분히 마련할 수 있을 것으로 본다”고 말했다.