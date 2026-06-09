장동혁 “사전투표 폐지”… 이준석 “尹어게인과 일체화” [투표용지 부족 사태]

張 “재선거부터 적용할 특별법을”

당 안팎선 참패 책임 물타기 지적

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거 참패에 대한 책임론이 커지는 상황에서 투표용지 부족 사태를 고리로 전국 단위 재선거와 사전투표 폐지를 주장하고 나서면서 논란이 확산하고 있다. 당내에서는 투표용지 부족 사태의 심각성에는 공감하면서도, 장 대표가 선거 패배에 대한 자성보다 재선거 이슈를 앞세워 당대표직 유지를 위한 정치적 돌파구를 찾으려는 것 아니냐는 비판이 제기된다. 전면 재선거 요구의 현실성이 크지 않다는 지적과 함께, 지도부 책임론을 희석하려는 시도라는 불만도 국민의힘 내부에서 커지고 있다.

국민의힘 장동혁 대표(왼쪽), 이준석 개혁신당 대표.

장 대표는 9일 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “이번 참정권 박탈 사태를 근본적으로 해결하는 것은 결국 전국 재선거”라며 “즉각 전국 재선거 실시를 위한 특별법을 발의할 수 있도록 신속하게 당내 논의를 진행하겠다”고 밝혔다. 이와 함께 사전투표제를 폐지하고 이를 위한 선거법 개정을 서둘러야 한다고 덧붙였다.



당 안팎에서는 회의적인 시각이 잇따르고 있다. 재선거 당사자인 오세훈 서울시장은 이날 언론 인터뷰에서 “공직선거법에는 선거 행정 절차상의 하자가 당락을 바꿀 만한 중대한 위법이 아니라면 전면적인 재선거는 치를 수 없도록 엄격하게 명시되어 있다”며 재선거에 부정적인 입장을 밝혔다. 장 대표의 사전투표 폐지 주장에 대해 이준석 개혁신당 대표는 “망상에 빠져 선관위로 군대를 보낸 윤석열 전 대통령과의 일체화를 선언했으니 윤어게인 정당이 된 것”이라고 비판했다.



국민의힘 내부에서는 장 대표가 선거 참패에 대한 책임부터 져야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 이날 국회 의원회관에서 6·3 지방선거 평가 토론회를 열었다. 이 자리에서는 장동혁 지도부를 향한 성토가 터져나왔다. 오세훈 캠프 공동선대위원장을 맡았던 초선 김재섭 의원은 “이번 선거는 간단하게 두 글자로 얘기해서 ‘참패’라고 부른다”며 “선거 기간 내내 장 대표와 오세훈 서울시장의 투샷이 안 보이게 하는 게 처음 설정했던 선거전략”이라고 했다.



대구지역 의원인 우재준 청년최고위원은 “(대구지역 선거에서) 장 대표는 사실상 거의 영향 자체가 없었다고 평가하는 게 맞다”며 “결국 국민의힘에 대한 실망, 책임론이었다”고 말했다. 중진 의원들 사이에서도 지도부 사퇴 논의가 필요하다는 목소리가 흘러나온다. 5선 권영세 의원은 이날 SBS 라디오에서 “이번 선거는 우리가 진 선거라는 것을 전제로 한다”며 “어떤 조치들이 필요할지 지도부 사퇴까지 포함해 계속 논의해 나갈 필요가 있다”고 강조했다.