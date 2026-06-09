日서 400년 이어간 조선 도공의 예술혼

이삼평 14대손 조선백자 전시회

도쿄 신오쿠보서 15일까지 진행

임진왜란 당시 일본으로 끌려간 조선인 도공의 후손들이 이어온 400년 조선백자 전통이 일본 도쿄에서 펼쳐졌다.

사단법인 ‘사랑과나눔’과 제이피뉴스 주최로 9일 도쿄도 신주쿠구 신오쿠보에서 제14대 이삼평(사진) 도자기 전시회가 개막했다. 이날 개막식에는 이혁 주일 한국대사, 박영혜 한국문화원장, 오영석 도쿄 재일본대한민국민단(민단) 단장 등 각계 한인 인사들이 참석했다.



초대 이삼평은 임진왜란 때 일본에 끌려간 조선인 도자기 장인이다. 일본 규슈섬 사가현 아리타 마을에서 조선백자 원료인 백토를 발견하고 일본에서 백자를 재현하는 데 성공했다. 이를 계기로 생활 식기인 도기를 만들어 쓰는 데 머물렀던 일본에 도예가 비로소 시작됐다는 평가를 받고 있다. 일본에서는 초대 이삼평을 ‘일본 도자기의 신(陶祖·도조)’으로 추앙하고 있다.



이삼평 이후 후손들은 어려운 환경에서도 가업을 이었고. 현재 14대손이 작품 활동을 하고 있다.



주최 측은 이번 전시가 단순한 작품 소개를 넘어 재일 한인 사회의 연대와 교류, 400여년 전통의 계승을 목적으로 한다고 설명했다.



주최 측은 “전시회에서 작품을 소개하는 초대 이삼평의 14대 후손은 명성에 맞지 않게 자체적인 가마도 갖추지 못하고 있다. 그는 가마를 임대해 3박4일 밤낮으로 장작불을 지펴 1400도를 유지하는 전통 방식을 계승하고 있다”고 설명했다.



15일까지 진행되는 전시 수익금과 후원금은 제14대 이삼평 작가가 가마를 마련하는 활동 등에 쓰이며 후원 과정을 담은 다큐멘터리는 광복절 혹은 추석 특집으로 한국에서 방영될 계획이다.