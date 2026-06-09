"시민이 체감하는 성과"…육동한 춘천시장, 민선 9기 시정방향 제시

민선 9기 춘천시장에 당선된 육동한 시장이 민선 8기 당시 추진해 온 대형 현안사업 연속성을 유지하면서 시민이 체감할 수 있는 성과를 가시화하는 작업을 본격화한다.

육동한 춘천시장은 9일 춘천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민선 9기 시정방향 수립 추진 계획을 밝혔다. 육 시장은 "민선 9기는 민선 8기에서 갖춰놓은 기반을 바탕으로 발전 과제들을 시민 여러분이 체감할 수 있는 결과로 완성하는 시기"라며 "체계적 준비를 위해 부시장을 단장으로 하는 '민선9기 출범추진단'을 구성한다"고 말했다.

육동한 춘천시장이 9일 춘천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민선 9기 시정방향 수립 추진 계획을 밝히고 있다. 춘천시 제공

추진단은 국·소장과 외부 전문가 등이 참여해 기존 사업의 추진 상황을 점검하고 새로운 공약 과제를 구체화하는 역할을 맡는다.

이어 육 시장은 향후 4년간의 시정 운영 방향과 핵심 과제를 발표했다.

주요 시정 방향으로는 △청년이 정착하는 도시 조성 △교통 인프라 혁신 △댐 기반 지역상생 발전모델 구축 △원도심 활성화 △국제 스포츠도시 완성 등이 제시됐다.

청년 분야에서는 기업혁신파크와 캠프페이지 도시재생혁신지구, 수열에너지 클러스터 등 미래 성장 거점을 중심으로 양질의 일자리를 확대한다. 인공지능(AI)·양자·바이오 산업 육성을 통해 청년이 머무는 도시를 만들겠다는 구상이다.

교통 분야에서는 수도권광역급행철도(GTX)-B 춘천 연장과 제2경춘국도 연계 도로망 구축, 강원내륙선 국가계획 반영 등을 추진해 수도권과 강원 내 연결성을 높이고 자율주행버스와 자전거 인프라 확충도 단계적으로 추진한다.

소양강댐과 춘천댐을 기반으로 한 햇빛·물연금과 수상태양광 사업 등을 통해 전국 최초의 댐 기반 지역상생 발전 모델 구축에도 나설 계획이다.

원도심 활성화를 위해서는 도시재생혁신지구와 역세권 개발의 성과가 가시화되기 전까지 '리본시티 프로젝트'를 추진해 상권 활성화와 문화공간 조성, 창업 지원 등을 확대한다. 아울러 세계태권도연맹 본부 건립과 국제빙상장 유치, 축구전용경기장 건립 등을 통해 국제 스포츠도시 기반도 강화할 방침이다.

시는 이달 중 주요 과제를 구체화한 뒤 다음 달 1일 민선9기 시정 방향과 세부 추진 과제를 시민들에게 공식 발표할 예정이다. 또 시의회와도 시민의 삶을 중심에 둔 통합적 협력관계를 형성해 긴밀히 소통하고 강원도와도 협력과 조정을 통해 춘천시의 발전을 확보하는 방안을 논의해 나갈 계획이다.

육 시장은 "민선8기 시정목표는 시민과 전문가의 의견을 반영해 마련했다면 민선9기에는 이를 보다 체계적으로 발전시키고 구체적인 성과로 연결해나가겠다"며 "기존 추진 사업은 속도감 있게, 리스크는 체계적으로 관리해 효과를 높이는 방안을 고민하겠다"고 설명했다.

마지막으로 시민들에게 감사의 뜻을 전했다. 육 시장은 "보내주신 지지와 성원은 춘천의 미래를 더 멀리, 더 단단하게 열어가라는 시민의 준엄한 명령"이라며 "언제나 시민의 선한 도구로서 춘천의 변화를 끝까지 완성하겠다"고 강조했다.