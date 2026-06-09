레미콘노조 휴업 이틀째…수도권 현장 70곳 콘크리트 타설 차질

5만㎥ 타설 지연…업계 "휴업 장기화 땐 피해 확산"

지난 8일 시작된 레미콘 운송 노동조합 휴업으로 수도권 건설 현장 70곳에서 콘크리트 타설이 지연되는 등 공사 차질이 발생한 것으로 집계됐다.



대한건설협회가 운영하는 '레미콘 휴업 관련 기업애로 지원센터'에 접수된 피해 현황에 따르면 9일 오후 3시 기준 대형 건설사 12개 사의 현장 70곳에서 레미콘 공급 중단으로 약 5만㎥의 콘크리트 타설이 지연됐다. 이를 믹서트럭 운행 대수로 환산하면 8천348대 규모다.

레미콘 운송 노동조합이 사측에 임금 및 단체협약(임단협) 체결 등을 요구하며 휴업에 들어간 지난 8일 경기도 안양시의 한 레미콘 업체에 레미콘 차량이 멈춰 서있다. 연합뉴스

건설업계는 수도권에서 진행 중인 건설공사 현장이 1만9천여곳에 달하는 점을 고려하면 실제 피해 규모는 집계치를 웃돌 것으로 보고 있다.



업계 관계자는 "레미콘 공급 중단으로 타설 공정이 멈추더라도 현장 인력과 장비 운영비용은 계속 발생한다"며 "공정 지연에 따른 지체상금 부담까지 더해져 휴업이 장기화할 경우 업계 피해가 더욱 커질 수밖에 없다"고 말했다.



이어 "자재비 상승과 건설경기 침체로 어려움을 겪고 있는 상황에서 이번 사태까지 겹치며 위기감이 업계 전반에 팽배한 상황"이라고 토로했다.



업계에서는 안정적인 레미콘 공급을 위해 콘크리트 믹서트럭에 대한 건설기계 수급 조절 제도 개선이 필요하다는 주장이 나온다.



2009년 이후 믹서트럭 신규 등록이 제한되면서 독과점 시장이 굳어졌는데, 이로 인해 운반비 인상과 집단 운송 거부에 따른 공급 차질이 반복되고 있다는 것이다.



업계는 건설기계 수급조절 검토 주기를 현행 2년에서 1년으로 단축하고, 지역별 수급 상황을 반영해 믹서트럭 공급을 탄력적으로 조정할 수 있도록 제도를 개선해야 한다고 요구한다.

<연합>