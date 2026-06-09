카카오, 내일 창사 이래 첫 파업…오전 10시부터 5시간

카카오 노조가 10일 창사 이래 첫 파업에 나선다. 카카오 노조의 파업은 2006년 카카오 전신인 아이위랩 설립 이후 20년 만에 처음이다.

9일 업계와 경찰 등에 따르면 카카오 노조는 10일 오전 10시부터 오후 3시 사이 5시간가량 부분 파업을 벌이고 경기 성남 카카오 판교아지트 일대에서 조합원 결의대회를 열 예정이다.

9일 경기도 성남시 카카오 판교아지트 모습. 연합뉴스

노조는 이번 파업에서 경영진의 회사 운영과 경영 실패를 규탄하고 고용 안정을 요구할 것으로 보인다.

카카오 노사가 임금·단체협약 교섭 등을 둘러싸고 이견을 좁히지 못한 만큼 노조는 이와 연계된 보상체계 개선도 요구할 것으로 전망된다.

또 노조는 파업 시간 중 오전 11시30분부터 낮 12시30분까지 카카오 판교아지트 앞에서 유스페이스까지 약 800ｍ 구간을 행진할 것으로 전해졌다. 행진은 대왕판교로 하위 1개 차로를 이용해 진행된다.

노조는 애초 조합원 2000여명이 오전 9시부터 오후 4시까지 집회하겠다고 경찰에 신고했지만, 실제 집회에는 조합원 600명 안팎이 참여할 것으로 경찰은 추정하고 있다. 경찰은 평화적인 행진이 예상되는 만큼 교통안전 관리 차원에서 1개 중대, 약 80명을 배치할 계획이다.

다만 이번 파업이 카카오톡과 카카오페이 등 주요 서비스 운영에 큰 지장을 주지는 않을 것으로 전망된다. IT업계 특성상 서비스 운영에 필요한 필수 인력이 유지되고 있는 데다 주요 서비스 시스템도 자동화돼 있기 때문이다.

카카오는 안정적인 서비스 운영을 위한 대응 체계를 갖추겠다는 입장이다. 카카오 관계자는 “카카오는 수많은 이용자의 일상을 연결하고 소상공인과 파트너들의 비즈니스를 지원하는 플랫폼 기업”이라며 “어떤 상황에서도 이용자분들의 불편이 없도록 서비스 안정성을 지키는 일은 카카오의 중요한 책임”이라고 말했다.