김도읍 “친윤 안돼” 정점식 “단일대오” 성일종 “변화 절실”

국힘 원내대표 후보 3인 토론회



장동혁 지도부 책임론 공감 불구

당대표 거취·쇄신 방식엔 온도차

한동훈 복당 속도 조절 입 모아

국민의힘 원내대표 선거에 출마한 김도읍·정점식·성일종 의원이 6·3 지방선거 이후 당 수습 방향을 두고 미묘한 온도 차를 보였다. 세 후보 모두 장동혁 지도부 책임론에는 공감했지만, 당대표 거취 문제를 두고는 접근 방식에 차이를 드러냈다.

국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(왼쪽부터)·정점식·성일종 의원이 9일 국회에서 국민의힘 초·재선 의원들이 연 원내대표 후보자 초청 간담회 참석해 여는 말을 하고 있다. 연합뉴스

김 후보는 9일 국회에서 열린 국 민의힘 초·재선 의원 주최 원내대표 후보 토론회에서 지도부 책임론과 함께 당 노선 변화를 강조했다. 그는 “우리 당이 노선을 바꿨더라면 많은 동지들이 국가와 지역발전을 위해 일할 기회를 다시 가질 수 있었다”며 “이대로 가다간 2028년 총선, 2030년 대선은 절망적이다. ‘도로 친윤(친윤석열)당’이란 소리는 듣지 않는 당으로 만들자는 생각”이라고 했다.



정 후보도 현 지도부 일원으로서 “뼈아픈 패배 앞에서 무거운 책임감을 느낀다”고 시인했으나, 당 쇄신 방향으로는 ‘단일대오’를 강조했다. 그는 “(지도부) 사퇴냐 수습이냐를 두고 벌어지는 치열한 고뇌의 결론이 우리끼리의 또 다른 분열이 돼선 안 된다”면서 “국민 신뢰를 다시 세우고, 내부에 흩어진 힘을 하나로 모으는 것이 원내대표의 시대적 과제”라고 강조했다.



성 후보는 강한 쇄신론과 함께 ‘무(無)계파’ 성향을 부각했다. 그는 “이번 원내대표 선거를 통해 당이 변하고 있다는 시그널을 명확히 보내야 한다”며 “지금은 친한(친한동훈), 친윤 계파싸움 할 때가 아니다”고 했다. 이어 “저는 한 번도 어떤 계보에 속해 본 적이 없다”며 “최전선에서 선명한 야당으로 여러분과 함께 싸우겠다”고 덧붙였다.



비공개 토론회에서도 후보들은 장 대표의 거취 문제에 공통적으로 신중론을 앞세운 것으로 전해졌다. 초선 의원 대표인 박상웅 의원은 토론회 직후 기자들과 만나 “지도부 거취는 최고위에서 결단해야 할 문제”라며 “(장 대표가) 명예롭게 결단하면 했지, 무리수를 둬 촉박하게 요구하는 것은 일절 하지 않기로 가닥을 잡았다”고 말했다.



무소속 한동훈 의원의 복당 문제를 두고도 속도 조절 필요성에 공감대를 이룬 것으로 알려졌다. 복당에 긍정적인 태도를 보여온 김 후보도 이날 토론회에서 “복당에 적어도 1년 정도는 시간이 걸리지 않겠냐”는 취지로 말한 것으로 전해졌다.