‘한인 사업가 살해’ 前 필리핀 경찰 체포

영장 집행 전 도주… 1년9개월 만

李대통령 “比당국 감사” 글 올려

2016년 필리핀에서 한인 사업가 고 지익주씨를 납치·살해한 사건의 주범이 9일 현지에서 체포됐다. 이재명 대통령은 “애써주신 필리핀 당국에 감사드린다”고 밝혔다.



외교부에 따르면 필리핀 경찰은 이날 새벽 마닐라에서 지씨 살해 사건의 주범 중 한 명인 라파엘 둠라오 전 필리핀 경찰청 마약단속국 팀장을 검거했다. 둠라오가 2024년 2심에서 가석방 없는 무기징역을 선고받고 체포영장을 집행하기 직전 도주한 지 약 1년9개월만이다. 존빅 레물라 필리핀 내무부 장관도 이날 기자회견을 갖고 마닐라 케손시티의 한 주택에서 권총 한 자루를 옆에 둔 채 잠들어 있는 둠라오를 붙잡았다고 밝혔다.

2016년 필리핀에서 한인 사업가 고 지익주씨를 납치·살해한 사건의 주범이 9일 현지에서 체포됐다. 뉴시스

둠라오는 2016년 10월 필리핀 북부 루손섬 앙헬레스시에서 부하 경찰관들과 함께 마약 단속을 빙자해 지씨를 납치, 경찰청 주차장으로 끌고 가 살해한 혐의로 기소됐다. 이들은 인근 화장장에서 지씨의 시신을 소각한 뒤 유해는 화장실에 유기했다.



이 대통령은 엑스(X)를 통해 “수개월간 추적 끝에 우리 국민을 살해한 현지 전직 경찰을 드디어 체포했다”는 소식을 전하며 필리핀 당국에 대한 감사인사를 남겼다. 이 대통령은 지난 3월 한·필리핀 정상회담에서 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령에게 지씨 살해 주범인 둠라오의 신속한 검거를 요청한 바 있다. 이 대통령은 “경찰, 국정원, 외교부 모두 수고하셨다”는 격려도 전했다. 외교부 당국자는 “주필리핀한국대사관과 코리안데스크, 필리핀 경찰청 간의 긴밀한 공조 끝에 검거에 성공했다”고 밝혔다.