서울 송파구가 지난해 호응을 얻은 전통시장 야시장·음식문화 축제를 올해 5곳으로 확대한다. 송파구는 마천시장, 방이시장, 풍납시장, 가락골 골목형상점가, 문정동로데오상점가 등 5곳에서 순차적으로 축제를 연다고 9일 밝혔다. 지난해보다 2곳 늘었다.
첫 행사는 12∼13일 열리는 ‘마천시장 야시장 축제’다. 시장 내 음식점과 점포가 참여해 다양한 먹거리를 선보이고, 생맥주 증정 이벤트와 지역가수 공연, 주민 노래자랑, 경품 행사 등이 진행된다.
18∼19일에는 가락골 골목형상점가에서 ‘가락골 비어 페스타’가, 19∼20일에는 방이시장에서 ‘방이시장 막걸리 페스티벌’이 열린다. 20일에는 풍납시장 야시장 축제가 이어진다. 풍납시장은 축제에 앞서 18∼19일 시장에서 일정 금액 이상을 구매한 고객에게 온누리상품권과 풍납시장 상품권을 환급하는 페이백 행사도 진행한다.
27일 문정동로데오상점가에서는 ‘월드 트립 페스티벌’이 열린다. 세계음식을 주제로 한 푸드트럭과 맥주 부스, 지역 예술인 버스킹 공연 등이 마련된다.
송파 전통시장 5곳 릴레이 야시장 축제
12일부터 6월 말까지 열려
서울 송파구가 지난해 호응을 얻은 전통시장 야시장·음식문화 축제를 올해 5곳으로 확대한다. 송파구는 마천시장, 방이시장, 풍납시장, 가락골 골목형상점가, 문정동로데오상점가 등 5곳에서 순차적으로 축제를 연다고 9일 밝혔다. 지난해보다 2곳 늘었다.
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