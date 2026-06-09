뉴욕증시, 중동 긴장 완화 기대에 상승 출발…기술주 강세

뉴욕증시의 3대 주가지수가 상승 출발했다. 미국과 이란 간 종전 기대감과 기술주 강세 등의 영향으로 풀이된다.

연합뉴스에 따르면 9일(현지시간) 오전 9시36분 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 289.76포인트(0.57%) 상승한 51,075.77을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 50.99포인트(0.69%) 상승한 7,456.72, 나스닥 종합지수는 전장보다 229.21포인트(0.88%) 상승한 26,158.87였다.

뉴욕증권거래소. 로이터연합뉴스

미국과 이란 간 종전 합의 기대감이 투자심리를 북돋웠다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항에서 기자들과 만나 이란과의 종전 협상에 대해 “매우 훌륭한 합의를 이루는 마지막 단계에 와 있다”고 말했다. 협상 타결까지 걸리는 시간에 대해 트럼프 대통령은 “이틀이나 사흘 정도”라고 답했다.

다만 이스라엘이 재차 레바논 남부를 공습하고 나선 점은 증시 상단을 제한했다.

기술주는 이날도 강세를 이어갔다. 지난주 브로드컴 실적 발표 이후 강한 매도압력을 받았던 기술주가 전날에 강하게 반등한 가운데 이날도 상승세를 나타냈다.

브로드컴과 마이크론테크놀러지는 각각 0.91%, 2.46% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 1.92% 상승 중이다. 어플라이드 디지털은 익명의 미국 기반 하이퍼 스케일러와 15년 리스 계약을 체결했다는 소식에 주가가 8.85% 올랐다.