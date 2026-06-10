재혼 서인영 "남친 책임감 반해…날 이용한 사람도 있었다"

최근 재혼한다고 한 가수 서인영이 남자친구의 강한 책임감을 보고 결혼을 결심했다고 했다.

서인영은 9일 자신의 유튜브 채널에서 결혼에 관해 애기했다.

서인영은 남자친구 책임감에 반해 결혼하기로 했다고 말했다.

그는 "난 벌어놓은 돈을 탕진하고 돈이 없었다. 날 책임질 수 있냐고 물었더니. '그럼'이라고 하더라"고 했다.

이어 "그 이후로 단 한 번도 내 돈에 관해 거론하지 않고 내 돈에 관해서 물어보지도 않았다. 그런 게 중요하지 않은 사람이었던 거다"고 말했다.

서인영은 이전에 교제했던 남자 중엔 자기가 돈을 잘 번다는 걸 이용한 사람도 있었다고 했다.

그는 "내가 돈을 잘 벌 때, 연애할 때 날 이용한 사람도 있었다. 그런데 이 사람(현재 남자친구)은 자신이 다 하겠따고 한다. 정말 책임감이 강하다"고 말했다.

서인영은 남자친구에 대해 "진중한 사람"이라고 했다.

그는 "예전엔 티키타카 잘 되고 웃긴 사람을 좋아했다. 남자친구가 그런 스타일은 아니다. 진중하다. 내가 진중한 사람을 만날 수 있을까 했는데 그 매력에 빠졌다"고 말했다.

서인영은 연말 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 결혼식을 한다. 최 대표는 1984년생인 서인영보다 6살 많다.

<뉴시스>