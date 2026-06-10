벨기에 교민 만난 李대통령 "격변에 걱정…더 나은 韓 보여줄것"

"대한민국 통상국가, 민간교류 중요…교민들은 위대한 민간 외교관"

벨기에를 방문 중인 이재명 대통령은 9일(현지시간) 브뤼셀 시내 한 호텔에서 현지 교민들과 만찬 간담회를 갖고 외국 생활에서 느낀 어려움 등을 주제로 대화를 나눴다.



이 대통령은 모두발언에서 "여러분이 격변하는 대한민국을 보면서 걱정을 많이 했을 텐데, 빠른 시간 내에 회복을 하고 있다"며 "앞으로는 지금까지와는 다른, 더 나은 대한민국을 보여드릴 것"이라고 약속했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이어 "해외에 나오면 애국자가 된다고 한다. 국내 문제에도 관심을 갖게 되고 본의 아니게 (다른 나라와) 비교를 당하다 보니 본국의 위상이나 세계 속에서의 신뢰도에 따라 대접이 달라지지 않나"라며 "최근 2∼3년 사이 이를 극적으로 느꼈을 것"이라고 말했다.



지난 정부에서의 비상계엄 선포 사태 및 대통령 탄핵, 새 정부 출범 등이 연달아 있었던 것을 염두에 둔 발언으로 보인다.



이 대통령은 "그래서 본국이 잘해야 한다. 교민들이 대한민국을 자랑스러워해야 한다"고 강조했다.



아울러 "대한민국은 원조를 받아 힘겹게 살던 가난한 나라에서, 경제적으로 앞서 나가더니 이제는 세계 문화의 중심 국가라는 평가를 받는 등 극적으로 변했다. 장족의 발전"이라며 "여러분도 고국에 대한 자부심을 느꼈을 것"이라고 말했다.



그러면서 "앞으로는 이런 상황까지 더 넘어서야 한다. 저는 대한민국의 저력을 믿는다"고 부연했다.



한편 이 대통령은 역대 벨기에를 방문했던 전현직 대통령 가운데 교민 간담회를 가진 대통령이 처음이라는 언급이 나오자 "놀랍다"고 말했다.

이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 대사관 등을 향해서도 "지금까지의 역할을 넘어 문화산업 진출이나 재외교민 플랫폼의 역할을 해줘야 한다"며 "교민 여러분도 재외 공간을 적극적으로 활용하기를 바란다"고 당부했다.



또 "대한민국은 통상 국가로 전 세계와 교류하며 살아갈 수밖에 없다. 국가 간 교류뿐 아니라 민간 교류도 중요하다"며 "여러분 한명 한명의 행동에 따라 대한민국의 인상이 완전히 달라진다. 여러분들은 대한민국을 빛내는 위대한 민간 외교관들"이라고 격려하기도 했다.



이어 "오늘은 만찬만 하는 간담회가 아니라, 여러분 모두에게 발언 기회를 주는 방식으로 진행하려 한다"고 덧붙였다.

<연합>