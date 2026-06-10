벨기에 동포들 만난 李 “대사는 주민자치센터 동장과 비슷… 교민들 자주 만나고 미리 지원해야”

주요7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 취임 후 첫 유럽 순방에 나선 이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 현지 교민들과 만나 “격변하는 대한민국을 보며 걱정 많이 하셨을 텐데 빠른 시간 내에 회복하고 있다”며 “앞으로 지금까지보다 훨씬 더 나은 대한민국을 보여드릴 것”이라고 약속했다. 이 대통령은 재외공관의 역할과 관련해서는 “대사는 주민자치센터의 동장과 비슷하다고 생각한다”며 “앞으로 대사도 우리 교민들과 자주 만나고 벨기에에 살고 있는 동포가 어떤 사람이고 뭘 하고 있는지 정도는 최소한 파악해야 한다”고 강조했다.

벨기에를 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 브뤼셀 멜스부르크 공군 기지에 도착한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 벨기에의 한 호텔에서 진행한 동포 만찬 간담회에서 “대한민국에 대한 평가가 아주 짧은 시간에 극적으로 바뀌었다. 그야말로 원조를 받아서 힘겹게 살아가던 가난한 나라에서 어느 날 갑자기 경제적으로 좀 앞서더니 이제는 세계 문화의 중심 국가처럼 느껴지지 않나”라며 “그 변화와 발전에 따라 국가에 대한 인식과 이미지도 엄청나게 바뀌었을 것”이라고 말했다. 이어 이 대통령은 “여러분의 고국에 대한 이미지와 자부심도 많이 바뀌었을 것”이라며 “앞으로는 이런 상황을 좀 더 넘어서야 되지 않을까 싶다”고 말했다.

이 대통령은 “대한민국은 보통 ‘통상국가’라고 부른다. 자기들끼리 몰려서 살 수가 없고 전 세계와 교류하면서 살 수밖에 없는 나라”라며 “그러려면 국제 교류가 매우 중요하다. 국가 간 협력 관계가 매우 중요한데 국가 간의 공식적 관계도 당연히 중요하지만, 이제 민간 영역에서의 이런 민간 교류 협력도 정말로 중요하다”고 강조했다. 이어 “여러분 한 명 한 명이 어떻게 행동하느냐에 따라서 대한민국에 대한 인상이 완전히 달라질 것”이라며 “또 대한민국으로서는 여러분이 기획하는 성취를 이뤄낼 수 있도록 적극적으로 또 지원해야 될 것”이라고 말했다. 그러면서 이 대통령은 “특히 대한민국의 국가 위상을 세우는 일이 가장 큰 지원이라고 생각한다. 자랑스러운 대한민국을 만드는 게 바로 여러분에게 도움이 되는 길이 아닐까 생각한다”고 덧붙였다.

취임 이후 재외공관 활성화를 꾸준히 주문해오고 있는 이 대통령은 이날 간담회에서도 “앞으로 각 국가별로 재외동포들에 대한 정책을 지금까지와는 다르게 바꿔야 된다고 생각한다”며 재외공관의 역할 확대와 교민들에 대한 선제적인 지원을 촉구했다. 이 대통령은 “재외공관의 역할은 지금까지는 정부의 공식적 역할, 그러니까 정부 대 정부 간의 공적 부문의 공식 업무를 처리하는 것만 해도 바빴을 텐데, 이제는 그건 당연한 거고 그걸 넘어서서 문화 산업 진출이라든지 재외 교민들의 일종의 플랫폼으로서의 역할을 좀 해 줘야 되지 않을까 생각한다”면서 “교민 여러분도 (재외공관을) 적극적으로 활용하도록 하라”고 당부했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령이 이날 간담회 마무리 발언에서 “벨기에 동포사회는 입양동포의 비중이 압도적으로 높은 것으로 알고 있다. 앞으로 입양동포 여러분들의 과거 인연을 찾는 데 부족함이 없는지 잘 챙겨보라”고 재외동포청장에게 재차 당부했다고 전했다.

이 대통령은 “저는 우리 대한민국 국민들이 가지고 있는 엄청난 저력을 믿는다. 사실 자세히 들여다보면 정말 대단하지 않나. 여러분도 그런 사람들”이라면서 “교민 여러분이 대한민국에 대해 자랑스럽게 생각할 수 있어야 한다고 생각하고 앞으로 그렇게 하려고 노력한다”고도 말했다.