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벨기에 동포들 만난 李 “대사는 주민자치센터 동장과 비슷… 교민들 자주 만나고 미리 지원해야”

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브뤼셀=박지원 기자 g1@segye.com
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주요7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 취임 후 첫 유럽 순방에 나선 이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 현지 교민들과 만나 “격변하는 대한민국을 보며 걱정 많이 하셨을 텐데 빠른 시간 내에 회복하고 있다”며 “앞으로 지금까지보다 훨씬 더 나은 대한민국을 보여드릴 것”이라고 약속했다. 이 대통령은 재외공관의 역할과 관련해서는 “대사는 주민자치센터의 동장과 비슷하다고 생각한다”며 “앞으로 대사도 우리 교민들과 자주 만나고 벨기에에 살고 있는 동포가 어떤 사람이고 뭘 하고 있는지 정도는 최소한 파악해야 한다”고 강조했다.

 

벨기에를 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 브뤼셀 멜스부르크 공군 기지에 도착한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다. 연합뉴스
벨기에를 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 브뤼셀 멜스부르크 공군 기지에 도착한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 벨기에의 한 호텔에서 진행한 동포 만찬 간담회에서 “대한민국에 대한 평가가 아주 짧은 시간에 극적으로 바뀌었다. 그야말로 원조를 받아서 힘겹게 살아가던 가난한 나라에서 어느 날 갑자기 경제적으로 좀 앞서더니 이제는 세계 문화의 중심 국가처럼 느껴지지 않나”라며 “그 변화와 발전에 따라 국가에 대한 인식과 이미지도 엄청나게 바뀌었을 것”이라고 말했다. 이어 이 대통령은 “여러분의 고국에 대한 이미지와 자부심도 많이 바뀌었을 것”이라며 “앞으로는 이런 상황을 좀 더 넘어서야 되지 않을까 싶다”고 말했다. 

 

이 대통령은 “대한민국은 보통 ‘통상국가’라고 부른다. 자기들끼리 몰려서 살 수가 없고 전 세계와 교류하면서 살 수밖에 없는 나라”라며 “그러려면 국제 교류가 매우 중요하다. 국가 간 협력 관계가 매우 중요한데 국가 간의 공식적 관계도 당연히 중요하지만, 이제 민간 영역에서의 이런 민간 교류 협력도 정말로 중요하다”고 강조했다. 이어 “여러분 한 명 한 명이 어떻게 행동하느냐에 따라서 대한민국에 대한 인상이 완전히 달라질 것”이라며 “또 대한민국으로서는 여러분이 기획하는 성취를 이뤄낼 수 있도록 적극적으로 또 지원해야 될 것”이라고 말했다. 그러면서 이 대통령은 “특히 대한민국의 국가 위상을 세우는 일이 가장 큰 지원이라고 생각한다. 자랑스러운 대한민국을 만드는 게 바로 여러분에게 도움이 되는 길이 아닐까 생각한다”고 덧붙였다. 

 

취임 이후 재외공관 활성화를 꾸준히 주문해오고 있는 이 대통령은 이날 간담회에서도 “앞으로 각 국가별로 재외동포들에 대한 정책을 지금까지와는 다르게 바꿔야 된다고 생각한다”며 재외공관의 역할 확대와 교민들에 대한 선제적인 지원을 촉구했다. 이 대통령은 “재외공관의 역할은 지금까지는 정부의 공식적 역할, 그러니까 정부 대 정부 간의 공적 부문의 공식 업무를 처리하는 것만 해도 바빴을 텐데, 이제는 그건 당연한 거고 그걸 넘어서서 문화 산업 진출이라든지 재외 교민들의 일종의 플랫폼으로서의 역할을 좀 해 줘야 되지 않을까 생각한다”면서 “교민 여러분도 (재외공관을) 적극적으로 활용하도록 하라”고 당부했다.

 

강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령이 이날 간담회 마무리 발언에서 “벨기에 동포사회는 입양동포의 비중이 압도적으로 높은 것으로 알고 있다. 앞으로 입양동포 여러분들의 과거 인연을 찾는 데 부족함이 없는지 잘 챙겨보라”고 재외동포청장에게 재차 당부했다고 전했다. 

 

이 대통령은 “저는 우리 대한민국 국민들이 가지고 있는 엄청난 저력을 믿는다. 사실 자세히 들여다보면 정말 대단하지 않나. 여러분도 그런 사람들”이라면서 “교민 여러분이 대한민국에 대해 자랑스럽게 생각할 수 있어야 한다고 생각하고 앞으로 그렇게 하려고 노력한다”고도 말했다.

박지원 기자

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